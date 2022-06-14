لبنان.. هوكشتاين غادر قصر بعبدا دون الإدلاء بتصريح

العالم - لبنان

واستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون صباح اليوم الثلثاء ، هوكشتاين، في حضور سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا.

وأعلن الجيش اللبناني عبر موقعه على تويتر أن قائد الجيش العماد جوزاف عون استقبل أيضا في مكتبه في اليرزة، هوكشتاين، في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وتناولا موضوع ترسيم الحدود البحرية.

وجدّد العماد عون موقف المؤسسة العسكرية الداعم لأي قرار تتّخذه السلطة السياسية في هذا الشأن، ومع أي خط تعتمده لما في ذلك من مصلحة للبنان.

و من المقرر أن يزور هوكشتناين اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري و رئيس الحكومة نجيب ميقاتي و ايضا وزير الخارجية عبدالله بوحبيب.