الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢
٠٩:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

فتح خطّ جوي مباشر بين الجزائر ونيويورك

فتح خطّ جوي مباشر بين الجزائر ونيويورك
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن فتح خط جوي مباشر بين الجزائر ومدينة نيويورك الأميريكية.

العالم - الجزائر

وجاء تصريح عبد المجيد تبون على هامش إشرافه على افتتاح الطبعة الـ53 لمعرض الجزائر الدولي بقصر المعارض الصنوبر البحري.

ويعرف المعرض مشاركة 698 مؤسسة في 10 قطاعات من بينها 187 أجنبية تمثل 20 دولة، والولايات المتحدة الأمريكية ضيفة شرف الطبعة.

كما سيعرف المعرض، مشاركة وزارة الدفاع الوطني لأول مرة بـ19 مؤسسة، تمثل وحدات الإنتاج ذات الطابع الاقتصادي في قطاع الصناعة الميكانيكية والنسيج وبناء السفن.

يتربع هذا المعرض، الذي يعود بعد غياب سنتين بسبب تدابير الوقاية من جائحة كوفيد-19 على مساحة 24 ألف و800 متر مربع بزيادة 41 بالمائة مقارنة بآخر طبعة له.

روابط ذات صلة

برلمان الجزائر يناقش مشروع قانون الاستثمار الجديد

الجزائر تعيد فتح حدودها البرية مع تونس وليبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزيرا خارجية 'الجزائر وفرنسا' يبحثان الوضع في 'ليبيا ومالي'

تفويج 2500 زائر إيراني الى العراق يوميا عبر الحدود البرية

نبذة عن وزير العمل الايراني بالوكالة

متحدث الحكومة الايرانية: تعيين زاهدي وفا وزيرا للعمل بالوكالة

خاص بقناة العالم.. المجلس المركزي الفلسطيني: لاجديد في جعبة بايدن

فتح خطّ جوي مباشر بين الجزائر ونيويورك