فتح خطّ جوي مباشر بين الجزائر ونيويورك

العالم - الجزائر

وجاء تصريح عبد المجيد تبون على هامش إشرافه على افتتاح الطبعة الـ53 لمعرض الجزائر الدولي بقصر المعارض الصنوبر البحري.

ويعرف المعرض مشاركة 698 مؤسسة في 10 قطاعات من بينها 187 أجنبية تمثل 20 دولة، والولايات المتحدة الأمريكية ضيفة شرف الطبعة.

كما سيعرف المعرض، مشاركة وزارة الدفاع الوطني لأول مرة بـ19 مؤسسة، تمثل وحدات الإنتاج ذات الطابع الاقتصادي في قطاع الصناعة الميكانيكية والنسيج وبناء السفن.

يتربع هذا المعرض، الذي يعود بعد غياب سنتين بسبب تدابير الوقاية من جائحة كوفيد-19 على مساحة 24 ألف و800 متر مربع بزيادة 41 بالمائة مقارنة بآخر طبعة له.