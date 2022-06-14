مسؤول 'اسرائيلي' سابق: الايرانيون قرروا الانتقام

العالم - الاحتلال

ونقلت صحيفة يديعوت العبرية عن يدلين قوله :"الإيرانيون قرروا الانتقام بهدف ردع "إسرائيل"، وأن يوضحوا أنها تجاوزت الخطوط الحمراء".

وأضاف :"نحن نخوض حملة ضد ثلاثة تهديدات استراتيجية لـ"إسرائيل" - وهما :تطوير البرنامج النووي، والتموضع في سوريا، و مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله".

وتابع يدلين :"في هذه الجهود الثلاثة، يتم اتخاذ إجراءات يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى رد، وحقيقة أن الإيرانيين يحاولون الآن إلحاق الأذى بـ"إسرائيل" لا ينبغي أن تفاجئ أحداً، زاعماً أنه الآن يطارد الإيرانيون كل "إسرائيلي" كهدف".

ويُشار إلى أن ذلك جاء بعد تزايد التهديدات لدى أجهزة أمن الاحتلال من وجود رد "إيراني" على عمليات الاغتيال التي نفذتها "إسرائيل" بحق قادة من حرس الثورة الإيرانية في الأونة الأخيرة.