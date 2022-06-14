توقيع اتفاقية تعاون علمي بين جامعة دمشق ومعهد روسي

العالم-سوريا

وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور محمد أسامة الجبان ونائب مدير المعهد الروسي الدكتورة نتاليا سلوفيفا في مقر الجامعة إلى تعزيز التعاون في مجال حماية التراث الثقافي ولاسيما الأثري في البلدين وإقامة اتصالات بين علماء الآثار والباحثين والمرممين وعمال المتاحف لتوسيع وتقوية الروابط العلمية والثقافية.

كما تهدف الاتفاقية إلى تشجيع الاتصالات بين المنظمات والمتاحف والمؤسسات المعنية في سوريا وروسيا لدعم الأنشطة في مجال الآثار وتنظيم المعارض والحلقات الدراسية والندوات والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات لتطوير المشاريع العلمية والبرامج التعليمية والتدريب الداخلي للطلاب والأكاديميين وتقديم الدعم الإعلامي والمساعدة المشتركة للوفود الرسمية للسفر إلى البلدين.

وحسب الاتفاقية التي مدتها ثلاث سنوات يعمل الطرفان على تبادل المعلومات بشأن الفعاليات المختلفة والمعلومات التشريعية ووسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية وتقديم المعلومات حول المشاريع المتوقعة والنشاط الأثري.

وفي تصريح لـ سانا أشار الدكتور الجبان إلى أن الاتفاقية ستسهم بدعم التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية الدولية وتطوير البحث العلمي والأكاديمي وأنشطة كلية الهندسة المعمارية بشكل أساسي عبر إنجاز أبحاث ودراسات مشتركة وتبادل الخبرات بين الجانبين من أساتذة وطلاب.