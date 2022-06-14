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الصحة الإيرانية: "حالة وفاة واحدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية"

الصحة الإيرانية:
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل حالة وفاة شخص واحد بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - إيران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الثلاثاء إلى 141 ألفا و353 شخصا.

وأشارت في تقريرها إلى تسجيل 162 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 7 ملايين و234 ألفا و42 شخصا.

وتابعت إن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و59 ألف و527 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 52 مليونا و463 ألف و433 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الإصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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