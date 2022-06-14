إيران، العلاقة مع وكالة الطاقة ومصير الاتفاق النووي...اجتماع الإطار التنسيقي ومسار تشكيل الحكومة العراقية

العالم - بانوراما

وأشار أمير عبد اللهيان إلى أن إيران طرحت حزمة سياسية جديدة على طاولة المحادثات إلا أن الولايات المتحدة أصرت على تمرير القرار المعادي لها عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: مطالبة الإطار التنسيقي في العراق بضرورة الإسراع في تسمية رئيس جديد للعراق. وتشكيل الحكومة المقبلة.

فيما قرر الحشد الشعبي انه لن يكون طرفا سياسيا، ولن ينحاز إلى أي جهة ضد أخرى.

ومن جهته قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إن خيار حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة لم يطرح بعد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.