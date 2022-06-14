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تشاهدون الليلة في بانوراما..

إيران، العلاقة مع وكالة الطاقة ومصير الاتفاق النووي...اجتماع الإطار التنسيقي ومسار تشكيل الحكومة العراقية

إيران، العلاقة مع وكالة الطاقة ومصير الاتفاق النووي...اجتماع الإطار التنسيقي ومسار تشكيل الحكومة العراقية
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول الليلة، تأكيد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن بلاده لم تترك طاولة المحادثات في فيينا داعيا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني إلى اعتماد الدبلوماسية للتوصل الى نتيجة في المحادثات.

العالم - بانوراما

وأشار أمير عبد اللهيان إلى أن إيران طرحت حزمة سياسية جديدة على طاولة المحادثات إلا أن الولايات المتحدة أصرت على تمرير القرار المعادي لها عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: مطالبة الإطار التنسيقي في العراق بضرورة الإسراع في تسمية رئيس جديد للعراق. وتشكيل الحكومة المقبلة.

فيما قرر الحشد الشعبي انه لن يكون طرفا سياسيا، ولن ينحاز إلى أي جهة ضد أخرى.

ومن جهته قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إن خيار حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة لم يطرح بعد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في بانوراما.. إيران، العلاقة مع وكالة الطاقة ومصير الاتفاق النووي...اجتماع الإطار التنسيقي ومسار تشكيل الحكومة العراقية

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