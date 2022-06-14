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الرئيس العراقي يؤكد ضرورة معالجة المسائل العالقة في كركوك

الرئيس العراقي يؤكد ضرورة معالجة المسائل العالقة في كركوك
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

اكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، على ضرورة معالجة المسائل في كركوك من خلال الدستور.

العالم - العراق

وذكر بيان لموقع للرئيس العراقي أن "صالح وخلال استقباله وفداً من وجهاء وشيوخ عشائرها أكد أن كركوك يجب أن تكون أنموذجاً للتعايش السلمي، وحسم المسائل يكون عبر الدستور والحوار بعيدا عن القيمومة".

واضاف صالح أن "كركوك مدينة غنية بمواردها وتنوعها الاجتماعي، وينبغي أن تنعكس هذه المميزات على أهلها"، مشيراً إلى أن "كركوك يجب أن تكون مثالاً لما يمكن أن تكون عليه البلاد من التسامح والتعايش السلمي والازدهار".

وشدد على "ضرورة معالجة المسائل في كركوك من خلال الدستور وإرادة أهلها بلا قيمومة وتدخلات وفرض سياسة الأمر الواقع، كونهم الأعرف بأحوال مدينتهم"، لافتاً إلى أن "سكان المدينة تضرروا كثيرا بسبب إجراءات الاستبداد والفساد، والتهميش والتحديات الأمنية المختلفة خلال الفترات الماضية".

وأضاف صالح أن "مكونات كركوك أثبتت أن أبناءها أخوة متحابون ومتسامحون، ومن الضروري دعم الحوار والتلاقي لحسم المسائل العالقة ومنع تأزيم الأوضاع وجعل المدينة ساحة للخلافات والمشاكل".

من جانبه، ثمّن وفد العشائر والوجهاء، جهود رئيس الجمهورية وحرصه ومتابعته المستمرة للأوضاع في كركوك وأحوال أهلها، ودعمه الثابت لأمن واستقرار المواطنين، وتلبية احتياجاتهم.

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