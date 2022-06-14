وزير خارجية لبنان يلتقي الوسيط الامريكي وأنباء عن أجواء ايجابية

العالم - لبنان

الوزير بوحبيب وصف اجواء اللقاء بالإيجابية، مؤكدا اهمية الوصول الى اتفاق في موضوع الترسيم وهذا ما لمسه لدى الاميركيين.

هذا وغادر الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين في وقت سابق من اليوم قصر بعبدا من دون الإدلاء بتصريح.

واستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون صباح اليوم الثلثاء ، هوكشتاين، في حضور سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا.

وأعلن الجيش اللبناني عبر موقعه على تويتر أن قائد الجيش العماد جوزاف عون استقبل أيضا في مكتبه في اليرزة، هوكشتاين، في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وتناولا موضوع ترسيم الحدود البحرية.

وجدّد العماد عون موقف المؤسسة العسكرية الداعم لأي قرار تتّخذه السلطة السياسية في هذا الشأن، ومع أي خط تعتمده لما في ذلك من مصلحة للبنان.

ومن المقرر أن يزور هوكشتناين اليوم ايضا رئيس مجلس النواب نبيه بري و رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.