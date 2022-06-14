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فرنسا والهند تبرمان اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر

فرنسا والهند تبرمان اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أبرمت شركة النفط والغاز الفرنسية "توتال إنيرجي" اتفاقية مع الشركة الهندية "إنتربرايزس" للاستحواذ على حصة 25% منها لإنتاج الهيدروجين الأخضر المنخفض الكربون.

العالم- أوروبا

وقالت الشركة الفرنسية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الشركات تخطط "لإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2030".

ومن المنتظر أن تبدأ شركة "إنتربرايزس" التي ستشارك في تنفيذ المشروع، بإنتاج الهيدروجين "الأخضر" للسوق المحلية في الهند. وسيصل الاستثمار الأولي إلى ما يقرب من 5 مليار دولار.

وتعتزم الشركتان الفرنسية والهندية معا أن تصبحا "أكبر لاعب في العالم في سوق الهيدروجين الأخضر".

من جهته، قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنيرجي": "نريد أن نبدأ الإنتاج الضخم للهيدروجين الأخضر، الذي سينمو الطلب عليه بحلول نهاية العقد".

سيكون إبرام الاتفاقية، وفقا للشركاء، "خطوة مهمة في التحالف الاستراتيجي بين الجانبين، بدأت الشركات التعاون في عام 2018 مع الإنتاج المشترك للغاز الطبيعي المسال.

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فرنسا والهند تبرمان اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر