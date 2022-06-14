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وزيرة الخارجية الفرنسية تجري أول اتصال لها مع نظيرها الجزائري

وزيرة الخارجية الفرنسية تجري أول اتصال لها مع نظيرها الجزائري
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

أجرت وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة اتصالاً بنظيرها الجزائري، في أول تبادل بينهما منذ تسلمها منصبها وبينما يسعى البلدان إلى الخروج من البرودة في العلاقات بينهما المستمرة منذ أشهر.

العالم- أوروبا

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن كاثرين كولونا ورمطان العمامرة "أكدا نيّتهما مواصلة الديناميكية الإيجابية في العلاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر".

وغرّد العمامرة الثلاثاء على "تويتر" قائلاً: "تبادل مثمر مع زميلتي (كاثرين كولونا) حول آفاق شراكة متوازنة ومفيدة للطرفين وحوار معزّز لخدمة الاستقرار والازدهار على المستوى الإقليمي والدولي".

وأضافت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ الوزيرين "تطرقا إلى آخر التطورات في العلاقات الجزائرية-الإسبانية"، مشيرةً إلى "التمسك بالعلاقات الجيدة بين شركائنا الأوروبيين وجيراننا على الشاطئ الجنوبي للمتوسط".

وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية قبل عام توترات إثر تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي هاجم خلالها "التاريخ الرسمي" الجزائري قائلاً إنه "أُعيدت كتابته بالكامل"، و"لا يقوم على الحقائق"، بل على خطاب "قائم على كراهية فرنسا".

واستدعت الجزائر على خلفية التصريحات سفيرها في باريس للتشاور، وأعربت عن رفضها القاطع للتدخلال الخارجية في شؤونها الداخلية والتي تتمثل في تصريحات الرئيس الفرنسي.

ليستأنف السفير محمد عنتر داود أداء مهامه في باريس بتاريخ 6 كانون الثاني/يناير 2022، بعد ثلاثة أشهر من الغياب.

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