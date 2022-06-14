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تعزيزات عسكرية سعودية تصل عدن

تعزيزات عسكرية سعودية تصل عدن
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

استبق العدوان السعودي سقوط مدينة عدن المحتلة بأيدي عناصر الانتقالي الجنوبي وذلك بإرسال تعزيزات عسكرية ضخمة من القوات والأسلحة والعتاد.

العالم- اليمن

وقال شهود عيان في منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والسعودية، الاثنين إن قوات سعودية “ضخمة” ترافقها آليات مختلفة وكاسحات ألغام وراجمات صواريخ دخلت في وقت مبكر، أمس، إلى المنفذ في طريقها لمدينة عدن المحتلة.

ويأتي وصول التعزيزات السعودية إلى عدن تزامناً مع ارتفاع حدة التوتر والتصعيد المتبادل بين أدوات ومرتزقة العدوان، وسط تحذيرات سعودية من انهيار ما يسمى المجلس الرئاسي الذي ينفذ قرارات وأجندات الرياض في اليمن، على غرار مسؤولي المرتزقة القدامى الذين تم إقصاؤهم بعد سنوات من الخدمة.

وتوقعت مصادر في عدن، أن تنتشر القوات السعودية الجديدة الواصلة، في مناطق متفرقة من المدينة، تحسباً لتصعيد محتمل من قبل عناصر المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا.

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