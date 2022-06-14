أمريكا: فنلندا والسويد قد تشاركان بقمة الناتو في مدريد

العالم- الأميريكتان

وقالت السفيرة الأمريكية: "هدفنا هنا هو أن نحاول ونرى ما إذا كان من الممكن أن تجلس السويد وفنلندا على الطاولة في مدريد بصفة مدعوين".

وأضافت: "العديد منا كانت لديه آمال أن نرى هاتين الدولتين تنضمان إلينا في مدريد على الطاولة مع باقي القادة، لا نعرف إذا ما كان هذا سيحدث".

وقالت السفيرة الأمريكية إن الولايات المتحدة تعمل في الغرف المغلقة على معالجة المخاوف التي أثارتها تركيا بشأن انضمام فنلندا والسويد المحتمل إلى التحالف.

وأضافت سميث أنه من المقرر أن تعقد قمة مدريد في الفترة من 28 إلى 30 يونيو/ حزيران، وستتضمن مناقشات حول مجالات من بينها وضع قوة الناتو ودعم أوكرانيا.