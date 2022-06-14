الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الامن العراقي يعثر على وكرين لداعش في قرة جوغ

الامن العراقي يعثر على وكرين لداعش في قرة جوغ
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، عن العثور على وكرين تابعين لتنظيم داعش الارهابي في سلسلة جبال قره چوغ.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان ، إنه "في عملية نوعية استباقية من قبل جهاز مُكافحة الإرهاب، فقد تم تنفيذ واجب في سلسلة جبال قره چوغ ، أسفر عن العثور على وكرين للإرهابيين، بداخلهما، ( قداحات تفجير، و٤ اجهزة كواتم وناظور حراري ومسدس وهاردين وصواعق وكامرتين كوبرا واسلاك تفجير ومواد متفجرة ومواد طبية وسليب باك، وكمية من مادة C4 و٥ رمانات يدوية و٥ ذاكرات فلاش وبطاريات شحن و٥ موبايلات موبايل)".

وأضافت، أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

وفي سياق منفصل أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، عن معالجة 38 عبوة في قضاء عنة الأنبار.

وقال اعلام المديرية في بيان، إن "خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الانبار يعالجون (38) عبوة ناسفة محلية الصنع ومخلف حربي في قضاء عنة من مخلفات المجاميع الارهابية".

وأضاف أنه "يتم العثور عليها اثناء عمليات الاعمار وتطهير المدن".

روابط ذات صلة

العراق..القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في السليمانية وميسان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. أهمية العلاقة الاستراتيجية بين إيران وفنزويلا ودول أمريكا اللاتينية

القطراني: حكومة باشاغا جاءت لتصحيح المسار والوصول بليبيا للانتخابات

تركيا.. إنقاذ 68 مهاجرًا قبالة سواحل إزمير وبالكسير

انفاق القوى النووية يرتفع لأكثر من 82 مليار دولار لتحديث ترساناتها النووية

أمريكا: فنلندا والسويد قد تشاركان بقمة الناتو في مدريد

هوكشتاين: الرد اللبناني يدفع بالمفاوضات إلى الأمام