الامن العراقي يعثر على وكرين لداعش في قرة جوغ

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان ، إنه "في عملية نوعية استباقية من قبل جهاز مُكافحة الإرهاب، فقد تم تنفيذ واجب في سلسلة جبال قره چوغ ، أسفر عن العثور على وكرين للإرهابيين، بداخلهما، ( قداحات تفجير، و٤ اجهزة كواتم وناظور حراري ومسدس وهاردين وصواعق وكامرتين كوبرا واسلاك تفجير ومواد متفجرة ومواد طبية وسليب باك، وكمية من مادة C4 و٥ رمانات يدوية و٥ ذاكرات فلاش وبطاريات شحن و٥ موبايلات موبايل)".



وأضافت، أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

وفي سياق منفصل أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، عن معالجة 38 عبوة في قضاء عنة الأنبار.

وقال اعلام المديرية في بيان، إن "خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الانبار يعالجون (38) عبوة ناسفة محلية الصنع ومخلف حربي في قضاء عنة من مخلفات المجاميع الارهابية".

وأضاف أنه "يتم العثور عليها اثناء عمليات الاعمار وتطهير المدن".