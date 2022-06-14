كوخافي.. بيتك أوهن من بيت العنكبوت

العالم - نبض السوشيال

هدد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي مساء الأحد، "بقصف مدمر وواسع إذا وقعت الحرب مع ​لبنان​"، وذلك بعد تهديد المقاومة بالتحرك اذا استمر الاحتلال بعمليات التنقيب في حقل كاريش اللبناني.

قال كوخافي​، في تصريحاته "قمنا ببلورة آلاف الأهداف التي سيتم تدميرها في منظومة الصواريخ والقذائف التي يمتلكها العدو. كل الأهداف موجودة في خطة هجوم لاستهداف مقرات القيادة والقذائف الصاروخية والراجمات ومزيد من هذه الأهداف. كل ذلك سيتم ضربه في دولة لبنان"، على حد تعبيره.

وعلى الرغم من أنه أطلق تهديدات مباشرة بتدمير لبنان إلا ان ذلك لم يشفع لرئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، فقد أعلنت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه انطلق رسمياً السباق في جيش الاحتلال على رئاسة منصب ما يسمى بـ"قيادة هيئة الأركان"، وقالت قناة كان العبرية: "انطلق السباق في جيش الاحتلال على منصب رئيس الأركان رسمياً".

وأضافت القناة العبرية:"أنه في الأيام الأخيرة قابل وزير حرب الاحتلال غانتس الجنرالات الثلاثة المرشحين للمنصب وهم :"هرتسلي هاليفي، وإيال زامير، ويوئيل ستريك" في محاولة لإعلان "رئيس الأركان" المقبل قبل سقوط الحكومة".

وتولى كوخافي مهامه في بداية عام 2019 ويُعد واضع الخطة الجديدة "تنوفا" لجيش العدو الصهيوني والتي تعتمد على مبدأ الحسم في المعارك.

في المقابل أشار وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى، إلى أن رئيس أركان الجيش "الإسرائيلي" أفيف كوخافي هدد بقصف مدمّر وواسع إذا وقعت الحرب مع لبنان، موجهاً تحذير لسكان الحدود بالمغادرة.

وفي تغريدة له كتبها في صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي رد على كوخافي بالقول: أنكم إذا فعلتموها، وأنتم أجبن من ذلك وأعجز! عندها نعم سنغادر، ولكن جنوبا، أي زحف في اتجاهكم، ولن تكون زيارة قصيرة.

نتابع الان في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) اهم التغريدات التي لاطلقها الناشطون اللبنانيوم حول الوسومات المذكورة اعلاه (#اوهن_من_بيت_العنكبوت و #الكيان_الموقت و #كوخافي و #هوكشتاين) حيث نبتدئ مع حساب الناشطة اللبنانية (سمراء أ عباس - Samara A Abbass)

أرجو ان يُتابع الأحمق #كوخافي تعليقات اللبنانيين على وسائل التواصل بعد تهديده ليدرك هو ودولته اللقيطة اننا ننتظرُ حربكم الاخيرة علينا والتي بها سيكون بإذن الله زوال كيانكم من المنطقة وإلى الأبد .. كلما أوقدوا ناراً للحربِ أطفأها الله .. #اوهن_من_بيت_العنكبوت #لن_نترك_السلاح

نشر حساب الناشطة اللبنانية (راميا ابراهيم - ramia al ibrahim) فيديو لاحد ابطال فلسطين يرد الصاع صاعين لجندي اسرائيلي وكتبت قائلة:

قوة الله بيمناك....والله

#فايق_فطافطة

#فلسطين

#أوهن_من_بيت_العنكبوت

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غرد حساب الناشطة اللبنانية (نسرين - Nessrin) قائلة:

رئيس أركان العدو(كوخافي) يقول ان لبنان سيشهد قصفا غير مسبوق.. ولديه احداثيات مهمة. وهل نسيت يا رئيس الاركان بأن الميمونة (ايوب) قد مسحت كل فلسطين وأتت بكل الاحداثيات المطلوبة . كد كيدك .. واسعى سعيك..والميدان خير دليل

#الكيان_المؤقت

#اوهن_من_بيت_العنكبوت

نشر حساب (موقع الخنادق) فيديو لجندي اسرائيلي يطلق النار على رجله اثناء المناورات وكتب قائلا:

جندي اسرائيلي يطلق النار على رجليه بالخطا اثناء المناورات العسكرية #اوهن_من_بيت_العنكبوت #فلسطين #الخنادق

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غرد حساب الناشط (محمد حمدان - Mohamad.Hamdan) قائلا:

إذا رأيت للأقزام ظلاً طويلاً فاعلم أن الشمس شارفت على المغيب ،هذه هي اسرائيل #كوخافي #اوهن_من_بيت_العنكبوت

كما نشر حساب الناشط اللبناني (فاضل هدرج - fadel hodroj) فيديو عبار عن رسالة موجهة للجيش العدو الاسرائيلي جاءت على لسان سيد المقاومة والنصر الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وكتب قائلا:

رسالة لجيش العدو الإسرائيلي من الإعلام الحربي للمقاومة الاسلامية في لبنان - حزب الله #اوهن_من_بيت_العنكبوت

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نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الناشط اللبناني (حسان احمد "حساب ثاني" - Hassan ahmad) الذي نشر تغريدة للصهيوني (افيخاي ادرعي)..حيث غرد حسان قائلا:

ومين قلك يا حماااار انّ السكان يعرفون مكان تواجد الصواريخ ! اذا انتو ما بتعرفوا مكان تواجدها بدك هني يعرفوا !! الحمار يحاول الاستحصال على معلومات عن تواجد الصواريخ بهذه الخديعة . #اوهن_من_بيت_العنكبوت #ناطرينكن ونحن بدورنا نحذر سكان الجليل بالمغادرة مع بدء اول حماقة ترتكبونها.