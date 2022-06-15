"إسرائيل" تطالب ضباطها بمغادرة تركيا على الفور

العالم - الاحتلال

وأقر أيضا أن كافة الموافقات الاستثنائية التي منحت للضباط للمكوث في تركيا ملغية تماما وبصورة فورية، كما يحظر على جميع العسكريين التوقف في مطار تركيا خلال "رحلات الربط"(كونكشن) لدول اخرى.

وأفاد الموقع أن "هيئة محاربة الارهاب" نشرت أمس تحذيرا شديدا للسفر لتركيا، بالتشديد على وجه الخصوص على مدينة اسطنبول، وتم رفع التحذير الى أعلى مستوى، مع مطالبة واضحة "للإسرائيليين" عدم السفر لهناك.

وأفاد "واينت" انه علم بأن تصريحات لابيد ومطالبته الجمهور تجنب السفر الى إسطنبول، كانت بتنسيق مع جهاز الموساد، مجلس الأمن القومي، ووزارة الخارجية. في مجلس الأمن القومي عملوا على الصياغة النهائية للبيان الذي نشر بعد وقت قصير من التصريح الاستثنائي الذي اطلقه.