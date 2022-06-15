شاهد.. رئيس منظمة البيئة الإيراني تفاصيل تخطي التغيير المناخي بين دول الجوار

العالم - من طهران

استضافت قناة العالم الاخبارية خلال برنامج "من طهران" رئيس منظمة حماية البيئة في ايران على سلاجقة، للحديث عن العواصف الترابية في ايران وتداعياتها واسبابها وطرق حلها وكذلك التطرق الى موضوعات اخرى.

واليكم نص المقابلة:

العالم: اجريتم زيارة متعددة الى دول الجوار للمناقشة ظاهرة العواصف الترابية، ما الذي تمخض عن هذه الزيارات من نتائج؟

سلاجقة: انّ موضوع التغیّر المناخي قد أصبح مکشوفاً وفقاً للمعطیات والبیانات العلمیة، وقد حصل هذا التغیّر وتبلور في العالم، حینما یحصل التغیّر المناخي هناك مؤشّران رئیسیان یصاحبان هذا التغیّر، أحدهما قلّة نزول الأمطار بینما الثاني یتمثّل في إرتفاع درجات الحرارة، وحینما یتبلور ویحصل هذان المؤشّران نشاهد في نفس الوقت أو بالتزامن قلة هطول الأمطار وتغییر ونزوح أماکن ومواقع هطول الأمطار، التغیّر المناخي ظاهرة عالمية، وبلادنا لیست مستثناة من هذه الظاهرة، وقد تأثّرت بها بشکل أو بآخر.

وتتمیّز بلادنا في الظروف العادیة بوجود مناطق رطبة فیها وأقصد في شمال البلاد، إلی جانب مناطق جافّة إلی حدّ کبیر، وبسبب هذا التنوّع نجد توزیع السکّان في البلاد قد أصبح وفقاً لهذه المیزات أو الظروف، کما أنّ السکّان تناغموا وکیّفوا أنفسهم مع هذه الظروف المناخیة.

فلو تحدثنا عن المناطق الجافّة، کصحراء لوط علی سبیل المثال، والتي تشهد هطول أمطار بأقلّ من 10 مللیمترات، بینما نجد في مدینة "بندر أنزلي" هطول أمطار بحوالي 1800 میللیمتر! ومن خلال هذا التوزیع لهطول الأمطار نجد توزیع السکان قد تمّ وفقاً لهذا في مختلف المحافظات.

بعد هذه المقدّمة، ووفقاً لما أسلفته لکم، فاسلوب تعامل المحافظات المختلفة، أو تعامل سکّان کلّ محافظة علی حدة، والإستفادة من الأراضي ، کلّ ماسبق ذکره یتمّ وفقاً للمناخ وهطول الأمطار ودرجات الحرارة.

نحن لدینا ظروف متنوّعة في مختلف المحافظات، حینما یُطرح موضوع خطّة المناخ، فإضافة إلی التلاعب من قبل الإنسان وتدخّله في الطبیعة بأشکال مختلفة، والحروب التي تُشن وتغییر الإستعمالات وإختیار المناطق غیر الملائمة للترکیز السکاني والصناعات والمناجم والزراعة بأنواعها، کلّ ماسبق ذکره یؤدّي إلی أن تختلف محافظاتنا من محافظة إلی أخری، کما أنّ التربة تختلف درجة تحمّلها من محافظة إلی أخری، ولهذا فأنّ التغیّر المناخي یتبلور کما أنّ هذا التغیّر یشتدّ من مکان إلی آخر بسبب التدخل الإنساني، ونتیجة لهذا نشهد أزمات بیئیة متنوّعة تظهر نفسها بطرق مختلفة.

إحدی نتائج هذه المواضیع تتمثّل في إنخفاض منسوب المیاه الجوفیة، وحینما تتبلور هذه الظاهرة ومن جانب آخر لا نشهد هطول أيّ أمطار ولا تقوم زراعة کما کانت الحال في السابق، لذا نجد أنّ بعض المناطق وبدلاً من أن تکون مراکز لتولید الأمن الغذائي ، أي أن تقوم بتقویة مؤشّرات الأمن الغذائي، نجد علی العکس من هذا، بحیث تظهر أزمات البیئة نفسها وتسبّب في التأثیر علی حیاة الأفراد.

أحد المواضیع التي طرحتموها، یتمثّل بشکل دقیق في ظاهرة تغیّر المناخ وتدخّل الإنسان في الطبیعة، وهذا الموضوع هو المتعلق بالغبار الذي أثّر علی دول المنطقة وبلادنا هذا العام بوتیرة أعلی. ففي هذه الفترة الزمنیة التي نعیشها ووفقاً لدراساتنا التي إعتمدت علی المعطیات الأرضیة والمحطّات الأرضیة والجوّیة وأحدث النماذج العالمیة وخاصّظ العلمیة منها والتي تُطبّق في العالم الیوم، إلی جانب النماذج المتکاملة التي قمنا بإصلاحها وأدخلنا فیها النماذج الأرضیة بحیث تُظهر بشکل دقیق المناطق المغطّاة بالغبار والتي تؤثّر ببلادنا بشکل مباشر وکبیر، بمعنی أنّ المناطق المولّدة للغبار في الخارج والداخل واضحة لدینا ومعروفة.

والیوم أصبح لدینا معروفاً أنّه في شمال شرق وشرق البلاد لدینا حوالي270 ملیون هکتار وحوالي 270 ملیون هکتار أیضاً في غرب وجنوب غرب البلاد من الدول الجارّة التي تؤثّر علی بلادنا بطریقة مباشرة. وبسبب الظروف السائدة من حیث إنخفاض مستوی رطوبة الأرض و تقليل الغطاء الأرضي من المساحات الخضراء داخل البلاد، یُحتمل أن تنشط مراکز الغبار في الداخل بعد أیّام أو بعد أشهر.

لحسن الحظ، فقد قمنا بأعمال جیّدة علی مراکز الغبار داخل البلاد، لدینا تجارب قیّمة في مجالات الأبحاث ومکافحة الغبار وهي ضمن الموازین العالمیة، أمّا فیما یخصّ مراکز تولید الغبار خارج البلاد فالأمر یتطلّب التواصل الدائم مع الدول الجارّة ، فالدراسات والأبحاث توضّح أنّ العراق علی سبیل المثال لدیه حوالي 24 هکتار تُعتبر بمثابة مصادر لتولید الغبار إضافة إلی سوریة التي تُعتبر أیضاً من مراکز الغبار في المنطقة والتي تؤثّر علی ایران أیضاً.

وبالنظر إلی توصیات وتعلیمات الرئيس الايراني التي تحفّزنا علی الدخول في محادثات فوریة مع الدول الجارّة وتبلور تقارب سریع بیننا وبین هذه الدول کخطوة أولی، لأنّ هذه الظاهرة مشترکة وتؤثّر علینا جمیعاً ویجب ایجاد علاج لها بهدف التقلیل من معاناتنا.

وفقاً لهذا، فحینما ننظر إلی مسار هذه الظاهرة، أي ظاهرة الغبار في المنطقة، نجد أنّ هذا المسیر یغطّي دول المنطقة ویؤثّر علی سوریة والعراق والکویت والبحرین والإمارات وفي النهایة یحل ضیفاً ثقیلاً علینا في ایران من ناحیة الجنوب الغربي للبلاد.

المرکز الأوّل الذي یمکننا التواصل والتعامل معه بصورة مباشرة هو العراق، فقد ذهبنا إلی هذا البلد من خلال وفد تکوّن من المؤسّسات التنفیذیة کوزارات الجهاد الزراعي والطاقة والخارجیة والنفط، وهناك عقدنا لحسن الحظ إجتماعات ولقاءات مضغوطة مع وزیر الداخلیة المحترم في العراق وبعده وزیر الخارجیة ووزیر المصادر المائیة ووزیر البیئة ووزیر الزراعة وفي نهایة المطاف مع رئیس مجلس الوزراء في العراق، ولحسن الحظ کان هذا التوجّه ایجابیاً وممتازاً، والجمیع کان متّفقاً علی أنّ بلدهم کان متأثّراً إلی حدّ کبیر بموضوع ظاهرة الغبار.

العالم: كيف وجدتم اهتماه العراق بهذا الموضع؟

سلاجقة: لحسن الحظ فأنّ الجهد عالي وممتاز، والسبب أنّهم توصّلوا إلی هذه النتیجة التي مفادها أنّ بلادهم وشعبهم یعیشون معاناة حقیقیة وصعبة، لدرجة أنّه حینما کنّا هناك کانت العاصمة بغداد تئن من وطأة الغبار.

ولحسن الحظ فأنّ المسؤولین العراقیین یرغبون بشدة الإستمرار في اللقاءات والإجتماعات الثنائیة للوصول في نهایة المطاف إلی خارطة طریق عملیة بهدف وضع حد لهذا الموضوع.

هذا الموضوع شاهدناه ولمسناه بصورة دقیقة في العراق، فالمشاورات المختلفة التي أجریناها أوصلت المسؤولین العراقیین إلی هذه النتیجة.

وبالنظر إلی اللقاء الذي جمعنا مع سفراء الدول الـ15 المجاورة للجمهوریة الإسلامیة في ایران في أوّل یوم من اسبوع البیئة والذي صادف السادس من حزیران/ یونیو 2022 بإمکاني القول أنّ هذا التوجّه والمسیر في إتّجاه واحد بدآ یتبلوران ویتشکلان.

کان لنا لقاءان مع سفیري العراق وسوریة المحترمین المعتمدین لدی طهران، وللعلم فأنّ سوریة تعاني من هذه الظاهرة أیضاً، وقد لمسنا إستعداد سفیري البلدین علی إرسال وفدین من الخبراء بأسرع وقت ممکن لحل هذه المشکلة.

العالم: هل هناك اتفاقيات ابرمت مع العراق بشأن موضوع الحد من العواصف الترابية؟

سلاجقة: بالنظر إلی أنّ هذا الموضوع تشکّل في العراق خلال فترة زمنیة قصیرة جدّاً، فالحقیقة أنّنا قدّمنا المسودّة الإبتدائیة للسفارة العراقیة في طهران، طلب المسؤولون العراقیون منّا وقتاً إضافیاً بهدف دراسة مشروعنا بصورة معمّقة، ومن المؤکّد أنّهم کانوا علی ثقة من أنّ هذا الموضوع سوف یُطرح في إجتماع طهران في الثاني عشر من تموز/ یولیو القادم وسیتم التوقیع علیه.

العالم: هل زرتم سوريا لمناقشة موضوع الحد من العواصف الترابية؟

سلاجقة: کان لنا لقاء في سوریة مع وزیري البیئة والخارجیة ورئیس مجلس الوزراء المحترمین. وفي هذا البلد اتّفق الجمیع علی أنّ هذا الموضوع قد أدخلهم في مشکلة، وأبدوا معارضتهم لتواجد القوّات الأجنبیة وعملائها في بلادهم، وأنّ وجود هذه القوّات تسبّب في ایجاد مشکلات لسوریة في هذه المناطق التي ترزح تحت إحتلالها.

وبالنظر إلی الإجتماع الذي ضمّ الخبراء فقد تمّ تدوین مسودة لمذکّرة تفاهم بین البلدین حیث أعلن الطرفان من خلالها إستعدادهما التام للتعاون في هذا المجال ولاحقاً تمّ التوقیع علی مذکّرة التفاهم هذه.

العالم: على ماذا تنص مادة الاتفاقية بين سوريا وايران حول التغيير المناخي؟

سلاجقة: رکّزت مواد مذکّرة التفاهم الموقّعة بیننا وبین سوریة علی وضع حد لهذه المشکلة في أسرع وقت ممکن، أو التقلیل منها من خلال فترة زمنیة محدّدة ووفقاً لبرنامج محدّد، کما تمّ الإتّفاق علی عقد لقاءات واجتماعات بین وزراء الجهاد الزراعي والطاقة والنفط في ایران مع نظرائهم السوریین.

وبعد أن یتمّ هذا الإجتماع الموسّع، یأتي الدور علی الخبراء من کلا البلدین، وهنا تمّ طرح موضوع تدریب وتعلیم القوی البشریة السوریة، للعلم فهم یتمتّعون بخبرة کبیرة في هذا المجال، ولکن بسبب الظروف الحربیة فقد أخذت الجمهوریة الاسلامیة في ایران علی عاتقها مهمّة تدریب القوی البشریة السوریة، وزیارة ایران للتعرّف علی آخر التطوّرات في مجال مکافحة ظاهرة الغبار.

إلی جانب زیارة خبرائنا لمنطقة دیرالزور علی وجه التحدید والتي تُعتبر المصدر الرئیس لظاهرة الغبار والعمل علی تطبیق الأسلوب المنوي تنفیذه في مکافحة الغبار ومن ثمّ الوصول إلی المواضیع المالیة وغیرها من أجل الوصول إلی مرحلة التقلیل من هذه الظاهرة إلی أقصی حد ممکن.

العالم: كانت هناك خطة لغرس الاشجار في صحاري العراق وجنوب غرب ايران، ماذا عن هذه الخطة وماهي الميزانية المخصص لهذه الخطة؟

سلاجقة: فیما یخصّ المشروع الذي تطرّقتم إلیه هو مشروع "الإمام الحسین (ع)"، والخاصّ بالطریق الذي یرتاده زوّار الإمام الحسین (ع) خلال الزیارة الأربعینیة، وبدأ هذا المشروع منذ العام الماضي، ولحسن الحظ بدأت الأعمال في البلدین ایران والعراق علی حدّ سواء.

لدینا أعمال تشمل الغطاء النباتي وأنواع مختلفة من النباتات حظیت بموافقة خبراء من البلدین بحیث یمکنها من مقاومة الظروف الخاصّة بقلّة المیاه مثلاً، وقد أعلنت الحکومة العراقیة وبکلّ سرور رغبتها في المساهمة في هذا الحزام الأخضر، وإلی نهایة هذه السنة الایرانیة، أي في 21 من آذار/ مارس القادم، سوف تساهم الجمهوریة الإسلامیة في ایران بملیون شتلة.

وللعلم فأنّ الوزراء المعنیین بهذا المشروع الحیوي من البلدین علیهم الجلوس، وتبادل وجهات النظر من حیث التطبیق العملي له ومعرفة تکلفته المالیة وغیرها من الأمور، وان شاء الله سوف یتحقّق هذا الأمر. بالطبع هذا المشروع جزء من الخطط التشغیلیة الکاملة وبما أنّه بدأ العام الماضي من المؤکّد أنّه سوف یستمر من دون توقف ولبلدان یصرّان ویؤکّدان علیه.

العالم: هناك مشروع مماثل في السعودية مشروع يسمى "غرس مليارات الاشجار على الاراضي السعودية" هل لديكم معلومات عن المشروع وما هو رأيكم في هذا الصدد؟

سلاجقة: أنا بدوري سمعتُ هذا من وسائل الإعلام وأنّ هذا الأمر في طریقه إلی التنفیذ، فالسعودیة مثلاً تستفید من طاقات محطات تحلیة المیاه وفي حقیقة الأمر تستفید من بعض أنواع النباتات التي لا أعرف علی وجه التحدید ماهي في المنطقة الغربیة بمساعدة من الدول الحلیفة لها.

ولکن یجب عليّ أن أوضّح لکم أنّه طالما الموضوع یتعلق بمحطات تحلیة المیاه وهل هذا الأمر مجد من الناحیة الإقتصادیة أم لا، علی العموم فأنّ هذا العمل بدأ تنفیذه والجانب السعودي یقوم بغرس حوالي ملیار شتلة في الصحراء بهدف إحیائها، هذا من جانب، أمّا من جانب آخر فأنّ قسم من أراضي السعودیة یؤثّر علی بلادنا بإعتباره مصدراً للغبار، وهذا الموضوع موجود علی رأس جدول أعمالنا وسوف نتابعه، ولحسن الحظ عندما طرحنا الموضوع مع دولة ثالثة بدأت المشاورات لحثّ السعودیة علی المساعدة فيه.

العالم: هل هنالك من لقاءات أو اتصالات مع المسؤولين في السعودية حول هذا الموضوع؟

سلاجقة: لقد أسلفتُ لکم، طُرح الموضوع مع دولة ثالثة والتي تعمل کناقلة للرسائل، وقد أکّد مسؤولو هذه الدولة علی أنّهم سوف یضعون المسؤولین السعودیین في أجواء هذه المشکلة کي نستطیع بإذن الله تعالی من إضافة مساعداتنا إلی المساعدات الإقلیمیة، والعمل علی التعامل مع مصادر الغبار في السعودیة أیضاً.

العالم: ماذا عن تركيا هل التقيتم او اجريتم اتصالات مع المسؤولين الاتراك حول ظاهرة العواصف الترابية؟

سلاجقة: کان من المفترض أن تکون لنا زیارة إلی ترکیا هذا الاسبوع لمدّة یوم واحد للإلتقاء بمسؤولي هذا البلد والتشاور معهم کما حصل التشاور بیننا وبین دولتین أخریین، ولکن یبدو أنّ الظروف لم تکن مواتیة وربّا تحصل الزیارة خلال الاسبوع القادم ونحن نتابعها مع المسؤولین، ونأمل أن تکون لنا لقاءات مع مسؤولي الدول العربیة في منطقة الخلیج الفارسي خلال الاسبوع القادم وهذا الأمر ینطبق علی ترکیا أیضاً إذا ما توفّرت الظروف المساعدة للقیام بهذه الزیارة إن شاء الله.

العالم: هل اجريت اتصالات مع المسؤولين التراك حول تشيد السدود الذي بحسب ايران هو موضوع مثير للجدل؟

سلاجقة: حیث أنّه لم یتبلور أيّ لقاء مع المسؤولین الأتراك حتّی اللحظة، لهذا لم نتطرق إلی هذا الموضوع حتّی الآن، ولکن بالتأکید في أوّل زیارة یتمّ طرح موضوع الغبار فیها سوف نتطرّق إلی هذه الأمور.

شخصیاً آمل وبتوفیق من الله أن نتوصّل إلی تفاهمات جماعیة جیّدة مبنیة علی حسن الجوار بین البلدین ومذکّرات التفاهم السابقة الموقّعة بین البلدین ، نأمل بالوصول إلی تفاهم جیّد في هذا المجال.

العالم: في سياق آخر انجبت انثى الفهد الاسيوي التي تعرف باسم "إيران" ثلاث أشبال نفق منها اثنان حسب آخر الاخبار ترى كيف هو حال الشبل الثالث وماهي نوعية الرعاية التي يتلقاها؟

سلاجقة: حینما یُطرح موضوع ما في الأسر، وحینما یُطرح موضوع التکاثر في الأسر، أقصد بالتکاثر في الأسر أنّه عملیة مخبریة، بمعنی أنّنا قنا بأخذ کائن حي من الطبیعة أو حیوان مثلاً، وقمنا بإدارته في ظروف محدودة وتحت الحصار، فهذا یعني أنّ هذه الإدارة هي بید إنسان، سواء من حیث الإطعام أو النور الذي یدخل مکانه أو ساعات نومه کلّ هذه العوامل بید الإنسان.

وهنا کونوا علی ثقة أنّه من خلال هذه الظروف المخبریة ومن حیث أنّ هذه الفهود الثلاثة التي تمّ تخلیصها من أیدي المهرّبین سنة 2017 لم تکن قد حظیت برعایة جیّدة لهذا فقد کانت أجسامها ضامرة، ولکن لحسن الحظ فأنّ الحفاظ علیها في الأسر سبّب في أن تستعید هذه الفهود عافیتها وصحّتها والوصول إلی ظروف تمکّنها من التوالد والتکاثر، فقد کانت الأنثی التي تحمل إسم ایران قادرة علی الحمل.

وللعلم فأنّ تکاثر الفهود في العالم یُعتبر مشروعاً صعباً والسبب هو أنّ أغلب المتخصّصین یقولون هذا لیس عملنا نحن! کما أنّ هذا المشروع یتضمّن الکثیر من مایجب فعله وما لایجب فعله، إضافة إلی أنّ تکاثر الفهود في الطبیعة لایستمر لفترة طویلة، فبعضها ینفق في الطبیعة بعدّة أشکال، وقد یبقی واحد من الفهود فقط علی قید الحیاة خلال الظروف الطبیعیة، فما ماذا لو وصل الأمر إلی الظروف المخبریة وتحت الحصار.

ومن خلال هذه الظروف شخصیاً أری هذا الموضوع ناجحاً من وجهة نظر علمیة، أي بمعنی أن التکاثر قد حصل من الفهود الایرانیة بالرغم من أجسامها الضامرة والنحیفة، وأنّ العملیة الجنسیة بین الذکر والأنثی قد تمّت علی أحسن وجه وفي فترة زمنیة محدّدة، فأنّ هذا في الأساس یشکّل إنجازاً ممتازاً ، فحینما تتحدّث إلی خبراء ومتخصّصین في الطبّ البیطري والحیوانات البرّیة یقولون ل أنّ مجرّد إنتخاب الزوج یُعتبر عملیة صعبة جدّاً، ولکن ذلك النوع الذي تمّ إحضاره من الطبیعة تأقلم مع المجموعة بسرعة قیاسیة وحصل الحمل بنجاح ومن ثمّ الولادة.

وکانت العملیة ناجحة من جمیع الأبعاد کما أنّ إنجازها العلمي کان إستثنائي، والسبب أنّ العملیة منذ بدایتها کانت غیر مضمونة ولم تکن هناك تجربة ماضیة في هذا المجال داخل البلاد، ولکن من خلال الإستعانة بالخبرات العلمیة في العالم من خلال شبکة الإنترنت وبث الفیلم الخاص بالفهود علی الهواء مباشرة والإستعانة بخبرات وتجارب الدول الافریقیة والعلماء الأفارقة حصلنا علی نتائج باهرة. وفي النهایة أبصر ثلاثة فهود النور ولکن المشکلة کانت تکمن في تحدید جنس الفهود الثلاثة، من المعروف أنّ تحدید جنس شبل الفهد صعب جدّاً في البدایة، علی أیّة حال نفق اثنان من الفهود الثلاثة، لهذا تمّ إحضار طبیب بیطري مشهور من جنوب أفریقیا حیث تمّ وضع الشبل الثالث تحت عملیة دقیقة من الفحوص المختلفة إلی حد أنّه غیّر من طعامه.

وللعلم فأنّ الحظر الإقتصادي المفروض علی بلادنا وشعبنا یشمل هذا النوع من الأطعمة أیضاً لأنّها تضم الحلیب المجفّف الخاصّ لهؤلاء الأشبال. لهذا لم یسمح لنا الحظر الإقتصادي الإستعانة بالطاقات الخارجیة، لکنّنا نجحنا من خلال علاقاتنا الدولیة الحصول علی کمّیة من الحلیب المجفف الخاص بالأشبال.

وبالنسبة لهذا الطبیب المشهور الذي حضر من جنوب أفریقیا، فقد قام بتوجیه التهنئة إلی الجمهوریة الإسلامیة في ایران علی هذه العملیة الفریدة والناجحة، وخلال وجوده في ایران تمّ تشریح الشبلین اللذین نفقا قبل وصوله حیث تمّ التعرّف علی سبب نفقهما والذي تمثل في ظاهرة الإلتصاق الرئوي. وفي المرحلة التالیة تمّ التعرّف علی سبب الإمساك الذي أصاب الشبلین ومردّه إلی نوع الغذاء الذي کانا یتناولانه، وحیث أنّ الأم لم تکن تعیرهما أيّ إهتمام ولم تغذّیهما من حلیبها کانا یتناولان أيّ غذاء یجدانه أمامهما.

وهنا تبرز قضیّة المحاولة والخطأ من قبل متخصّصي الطب البیطري فقد قمنا بالإستفادة من المعطیات الدولیة في هذا المجال. فعلی سبیل المثال، کان هناك أفراد ایرانیین خارج البلاد تلقّوا دروس وتدریبات مختلفة وشارکوا في مؤتمرات وندوات دولیة وورش عمل عالمیة، لذا قما بالإستفادة من خبراتهم وتجاربهم، فقد کانوا متواجدین معنا منذ بدایة العملیة ولکن للأسف نفق شبلان من الثلاثة أمّا الشبل الثالث الذي یخضع لمراقبة طبّیة متواصلة فحالته جیّدة إلی حد ما.

أمّا أن یبقی علیقید الحیاة أو أن یلحق بالاثنین اللذین سبقاه فهذا غیر واضح حتّی الآن، فقد ذکر الطبیب الأفریقي المشهور أنّ نسبة بقاء الشبل علی قید الحیاة لاتتجاوز 60% وربّما أقل من هذه النسبة بالرغم من کلّ الخطوات المتّخذة في هذا المجال.

لکن کلّ هذه العملیة المنجزة في الجمهوریة الاسلامیة في ایران من حیث البعد العلمي والتجریبي کانت تجربة مثیرة ومهمّة تمّ نشرها من خلال مقالات وندوات في العالم الذي ینتظر بفارغ الصبر الإستفادة من مثل هذه التجربة وغیرها، علی أیّة حال، کانت العملیة مخبریة بالکامل، ولو استطعنا الإستفادة من هذه العملیة وتطبیقها علی الأنواع المعرّضة لخطر الإنقراض سیکون الأمر جیّداً بالطبع، شخصیاً أتمنّی أن تکون هذه التجربة بمثابة رأس مال لعلمائنا بهدف الإستفادة منها في المراحل اللاحقة علی أحسن وجه وتطبیقها علی الأنواع المعرّضة لخطر الإنقراض.

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