رئیسي : العلاقات بين ايران وترکمنستان تفوق علاقات الجوار

العالم - ايران

وقال السيد رئيسي في لقاء مشترك مع نظيره التركمانستاني سردار بردي محمدوف في مجمع سعد آباد التاريخي والثقافي اليوم الأربعاء: أن حضور الرئيس الترکمنستاني والوفد الرفيع المستوى له نقطة تحول في العلاقات بين البلدين.

واضاف : كانت لدينا علاقات جيدة مع تركمانستان خلال العقود الثلاثة الماضية، وان زيارتي إلى عشق آباد خلال الأشهر القليلة الفائتة لعبت دورًا مهمًا في تكثيف التعاون بين البلدین في مختلف المجالات. وقد تم اتخاذ خطوات جيدة في مجال مقايضة الغاز وتسهیل الترانزیت بین البلدین.

وأشار رئيس الجمهورية إلى وجود القدرات الجيدة للبلدين لتطویر التعاون الثنائي، داعیا الی تعزیز التعاون بین البلدین في مجالات الاقتصاد والتجارة والمياه والطاقة، من خلال توقيع المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بینهما.

وقال ان العلاقات الایرانیة التركمنستانية ليست علاقات جوار فحسب بل هي علاقات أخوية وحضارية وثقافية وعريقة وعمیقة.

يتبع...