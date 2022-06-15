الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢
٠٩:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان .. وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية استجرار الغاز من مصر عبر سوريا

لبنان .. وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية استجرار الغاز من مصر عبر سوريا
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

اشار وزير الطاقة اللبناني وليد فياض الى انّ هناك تقدماً نحو إتمام اتفاقية استجرار الغاز من مصر عبر سوريا. واوضح انه بحث في هذا الملف مع الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتاين "الذي أبدى كل الاستعداد للتعاون والمساعدة من أجل انجاز المراحل المتبقية.

العالم - لبنان

وكشف فياض اليوم الاربعاء في حديث صحفي ان اللمسات الأخيرة توضَع على المسودة النهائية لهذه الاتفاقية، ومن المتوقع ان يُعقد قريباً اجتماع في بيروت يضمّ ممثلين عن وزارتي الطاقة في مصر وسوريا لتوقيعها.

واشار الى ان الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين أكد له أنه سيساعد في الاتجاهات التالية: العمل مع البنك الدولي للتسهيل والاسراع في بدء تمويل المشروع من دون إضافة شروط إضافية، تحييد هذا المشروع عن عقوبات قانون قيصر، والتدخّل لدى العراقيين لتمديد عقد توريد الفيول الى لبنان والذي ينتهي في أيلول المقبل.

وشدد فياض على انه من الضروري البدء قريباً باستجرار الغاز من مصر ونقله عبر سوريا الى لبنان حتى تتحسّن منظومتنا الكهربائية ونصبح قادرين على زيادة الانتاج وتزامناً رفع التعرفة لتحقيق الاستدامة المالية"، كاشفاً انّ هوكشتاين وافَقه الرأي وأبلغَ اليه انه "متحمّس لانجاز اتفاقية استجرار الغاز في أسرع وقت ممكن، واذا أمكَن خلال الشهرين المقبلين، وانه سيسعى الى المساهمة في تذليل العقبات التي تعترضها.

واوضح فياض انّ هوكشتاين أبدى أيضاً اهتماماً بمتابعة اتفاقية استجرار الكهرباء من الاردن بعد الانتهاء من اتفاقية الغاز. ونقل عنه انه سمع من الملك الأردني عبدالله الثاني، كما سمعنا نحن، حرصاً على تنفيذها في أسرع وقت ممكن بعد تأمين التمويل الضروري لها.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الطيران الحربي الصهيوني يخرق جدار الصوت فوق جنوب لبنان

نائب رئيس الحكومة اللبنانية: على البنوك ان تبدأ اولا بتحمل الخسائر

التهديد الصهيوني لثروة لبنان البحرية وخيارات المقاومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لافرنتييف: روسيا تدعو تركيا إلى حل سلمي للوضع في سوريا

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 15-06-2022

فشل لخريطة الطريق الليبية بعد 18 شهراً من تنفيذها

اعتقال أحد الضالعين في الهجوم السايبري على بلدية طهران

شاهد بالفيديو.. مباحثات وفدي إيران وروسيا في نور سلطان.. على ماذا تركزت؟

الاستخبارات الغربية تقول إن الحرب في أوكرانيا في مرحلة حاسمة