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الدفاع الروسية: القوات الصاروخية تدمر مخزن ذخيرة غربية في لفوف وتسقط مقاتلة أوكرانية وطائرات مسيرة

الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

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