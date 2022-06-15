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تحذرير أممي من تداعيات انسانية خطيرة تنجم عن إغلاق مطار دمشق

تحذرير أممي من تداعيات انسانية خطيرة تنجم عن إغلاق مطار دمشق
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

حذر المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا عمران رضا، من تداعيات إنسانية خطيرة تنجم عن إغلاق مطار دمشق، قد تؤدي إلى نتائج سلبية إضافية على السوريين.

العالم-سوريا

وأعرب رضا عن قلقه البالغ إزاء الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على مطار دمشق والتي أدت إلى إغلاق المطار بسبب الأضرار التي لحقت به جرّاء الغارة الجوية، محذرا من تداعيات الإغلاق، قائلا: "قد يؤدي تأثير هذا الإغلاق إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، إذا لم يتم حله بسرعة، مما سيكون له تداعيات إنسانية وخيمة على أكثر من مليوني شخص محتاج".

وأشار إلى أن "خدمات النقل الجوي للأمم المتحدة تقوم بنقل البضائع الإنسانية، بما في ذلك الإمدادات الصحية المنقذة للحياة مثل لقاحات التيتانوس ومعدات الاختبار لنقل الدم وأدوية السكري في كافة أنحاء سوريا"، مشددا على أن استهداف المواقع المدنية والبنية التحتية يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

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