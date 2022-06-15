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إسالة 'الغاز الفلسطيني المسروق' في مصر لينتقل إلى أوروبا

إسالة 'الغاز الفلسطيني المسروق' في مصر لينتقل إلى أوروبا
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه ستتم إسالة "الغاز الإسرائيلي" (الغاز الفلسطيني المسروق) في مصر ونقله إلى أوروبا، في إطار اتفاقية زيادة إمدادات الغاز الطبيعي، التي وقعت اليوم الأربعاء.

العالمأفريقيا

وبحسب "روسيا اليوم"، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قالت أورسولا فون دير لاين: "ركزنا على أزمة الغذاء والتعاون في مجال الطاقة".

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: ملتزمون بشراكة قوية مع مصر في جميع المجالات".

كما أشارت إلى أن "الأمن الغذائي العالمي بات في وضع حرج".

وكشفت عن توفير 100 مليون يورو لمصر لمواجهة أزمة الأسعار والغذاء.

وبدوره، قال السيسي، إن زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى القاهرة تأتي في إطار الزخم المكثف الذي تشهده العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن اللقاء بينهما في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم حاليا فرصة للتأكيد مجددا على أن مصر تعتز بالاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في مختلف المجالات.

كما أشار إلى أهمية الاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية وأساسية على الساحة الدولية، تربطها بمصر علاقات وروابط اقتصادية وسياسية عديدة.

واليوم الأربعاء، وقعت مصر مع الکیان الاسرائيلي والاتحاد الأوروبي اتفاقية لنقل الغاز الفلسطيني المسروق إلى أوروبا.

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