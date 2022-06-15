الخارجية التركية: أنقرة لم تتلق بعد ردا مكتوبا من السويد وفنلندا

العالم - تركيا

وأضاف: "تم نقل مخاوفنا وتوقعاتنا إلى هذه البلدان كتابة. لا نزال ننتظر جوابا منهم".

وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/مايو الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ لكن تركيا أعلنت عن تحفظها على انضمامهما، واتهمت الدولتين بإيواء "عناصر إرهابية" مطلوبة في تركيا.



وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.



اعترضت تركيا اعترضت على طلبي السويد وفنلندا الانضمام إلى الحلف، وتبرر هذا بأن لديها مخاوف أمنية.



وتتهم أنقرة ستوكهولم بدعم "جماعات إرهابية"، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، والتي تصنفها تركيا إرهابية وتعتبرها الذراع السورية لمنظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية التركية.



على الجانب الآخر، تتهم روسيا الحلف العسكري الغربي بعدم الوفاء بوعوده الشفهية بعدم التوسع شرقا، والتي قدمها في أوائل التسعينيات؛ بالإضافة إلى مخالفة ميثاق الأمن الأوروبي، الذي تم تبنيه ضمن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".