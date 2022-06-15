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الرئيس اللبناني يأمل في معالجة أزمات لبنان بعد تشكيل الحكومة

الرئيس اللبناني يأمل في معالجة أزمات لبنان بعد تشكيل الحكومة
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على أن “التغلب على الأزمة الاقتصادية القاسية التي يواجهها لبنان، يتطلب التنسيق والعمل معاً بين مؤسسات المجتمع الرسمية والخاصة كافة.

العالم - لبنان

وآمل خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من المجلس الجديد لنقابة أطباء لبنان في بيروت برئاسة النقيب البروفسور يوسف بخاش بعد تشكيل الحكومة الجديدة التوصل الى معالجة حقيقية للأزمات التي نواجهها ومنها في القطاع الطبي”، منوهاً “بالجهود التي يبذلها القطاع الطبي ونقابة الأطباء في لبنان، لتعزيز صمود هذا القطاع ووقف النزيف البشري الذي يتعرض له”.

كما واستقبل الرئيس عون النائب جميل السيد وعرض معه للأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة.

وأوضح السيد انه بحث مع رئيس الجمهورية “في زيارة الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكشتاين، لاسيما وان الموقف اللبناني بات واضحاً، واكد عليه رئيس الجمهورية لجهة عدم التفريط بالثروة اللبنانية البحرية، وسننتظر نتائج تحركات هوكشتاين، علما ان هذا الملف أساسي بما يضمن مصلحة لبنان، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة”.

وأشار النائب السيد الى “ضرورة تشكيل حكومة جديدة تمارس صلاحياتها كاملة وهذا الامر يجب ان يتم بسرعة لأن الوضع في البلاد لم يعد يحتمل أي فراغ نتيجة تصريف الاعمال، خصوصا الانطلاق في المعالجة الاقتصادية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إضافة الى المناخات التي برزت في المفاوضات الجارية عبر الوسيط الأميركي”.

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