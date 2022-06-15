الصحة الإيرانية: 4 حالات وفاة جديدة بكورونا

العالم - إيران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 141 ألفا و357 شخصا.

وأشارت في تقريرها إلى تسجيل 179 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 7 ملايين و234 ألفا و221 شخصا.

وأضافت أن 332 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 59 ألف و738 شخصا لغاية الآن.

وما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 52 مليونا و473 ألف و502 أشخاص خضعوا حتى الآن لاختبار الإصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.