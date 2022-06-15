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الخارجية الروسية: حكم الإعدام على المرتزقة الأجانب عبرة للباحثين عن "الحظ"

الخارجية الروسية: حكم الإعدام على المرتزقة الأجانب عبرة للباحثين عن
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

صرحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن حكم الإعدام على المرتزقة الأجانب الثلاثة سيكون عبرة لـ "جنود الحظ" ممن يقاتلون إلى جانب الجنود الأوكرانيين.

العالم - روسيا

جاء ذلك في تصريح زاخاروفا على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي SPIEF اليوم الأربعاء، 15 يونيو، حيث تابعت: "يبدو أن هذه العقوبة القاسية ستكون مثالا واضحا لكل من يقاتلون إلى جانب النازيين الجدد الأوكرانيين أو ينوون الانضمام إليهم، لأن ما يفعلونه هو جريمة ضد السكان المدنيين في إقليم دونباس".

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أن جرائم الحرب التي ارتكبها القوميون المتطرفون الأوكرانيون والمرتزقة الأجانب لن تمر دون عقاب". ولفتت زاخاروفا الانتباه إلى التصريحات المتكررة للقيادة الروسية بشأن نيتها الراسخة لمواصلة عمليتها العسكرية الخاصة لحماية دونباس من عدوان نظام كييف، وكذلك نزع السلاح، واجتثاث النازية، والقضاء على أي تهديدات تتعرض لها روسيا من الأراضي الأوكرانية.

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الخارجية الروسية: حكم الإعدام على المرتزقة الأجانب عبرة للباحثين عن "الحظ"

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