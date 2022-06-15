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إصابة ثلاثة أطفال يمنيين بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان في حجة

إصابة ثلاثة أطفال يمنيين بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان في حجة
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

أصيب ثلاثة أطفال بجروح ، اليوم الأربعاء ، إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في مديرية عبس بمحافظة حجة.

العالم- اليمن

وأكد المركز للتعامل مع الألغام التنفيذي أن قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان انفجرت في منطقة مطولة بمديرية عيس أدت إلى إصابة ثلاثة أطفال بجروح متفاوتة، لافتا إلى المنطقة لا تزال ملوثة بعشرات القنابل التي ألقاها العدوان على المناطق المأهولة بالسكان.

وكان رئيس المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام العميد علي صفرة قد أكد أن أعداد الضحايا من القنابل العنقودية منذ بداية العدوان بلغت 3956 شهيدا وجريحا منهم 400 طفل و115 امرأة .

وأوضح صفرة أن المركز رصد 113 حالة من ضحايا القنابل العنقودية منذ بداية الهدنة الإنسانية ،و 26 حالة من ضحايا الألغام خلال الأيام العشرة الأولى فقط من الشهر الحالي .. مشيرا إلى تسجيل 326 حالة من ضحايا القنابل العنقودية والألغام في محافظة الحديدة منذ بداية العام وهناك ازدياد في أعداد حالات الإصابة بالقنابل العنقودية والألغام مع عودة المواطنين لمساكنهم خلال أيام الهدنة.

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إصابة ثلاثة أطفال يمنيين بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان في حجة

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