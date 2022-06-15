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الاحتلال يهدم منزلا في بلدة صور باهر جنوبي القدس

الاحتلال يهدم منزلا في بلدة صور باهر جنوبي القدس
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، منزلا، في حي واد الحمص ببلدة صور باهر، جنوب شرقي القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

وقال صاحب المنزل، محمد ربايعة، لـ"قدس برس": إنه "تفاجأ بقوات الاحتلال تحاصر المنزل وتقتحمه دون سابق إنذار، وتخرج أفراد العائلة بالقوة".

وأضاف ربايعة، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلية لم تسمح له ولعائلته بإخراج الأثاث والممتلكات الخاصة من المنزل قبل عملية الهدم، ما أدى لإتلاف محتوياته كافة".

وأوضح أنه "يعيش في المنزل، الذي تبلغ مساحته 50 مترا مربعا مع زوجته وطفلين، منذ 7 أعوام، وهو مكون من غرفة وصالة ومطبخ ودورة مياه".

وتشهد مدينة القدس تصعيدا في هدم المنازل من بلدية الاحتلال الإسرائيلي، بدعوى البناء دون ترخيص.

في السياق قالت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الأربعاء، إن "الحكومة الإسرائيلية قررت مؤقتًا وقف هدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين".

وأفادت صحيفة "ميكور ريشون" العبرية، أن "القرار الإسرائيلي جاء على خلفية الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، للدولة العبرية، منتصف الشهر القادم، والخوف من تصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".

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