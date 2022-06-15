تحالف العدوان يحتجز سفينة بنزين في خرق واضح للهدنة

العالم- اليمن

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن تحالف العدوان وفي خرق جديد للهدنة المعلن عنها، احتجز سفينة الوقود "فوس إنرجي" التي تحمل ٣٠ ألفاً و١٤٨ طناً من مادة البنزين.

وأشار إلى أن العدوان منع السفينة من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، معرباً عن الأسف لعدم تحرك الأمم المتحدة للحد من أعمال القرصنة على السفن ذات الطابع الإنساني.

وكان تحالف العدوان أقدم يوم أمس على احتجاز السفينة "برنسيس حليمة" التي تحمل ٢٣ ألفاً و٩٢٠ طنا من مادة البنزين، بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.