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الخزعلي يطالب بخطوات عملية لوقف الانتهاكات التركية

الخزعلي يطالب بخطوات عملية لوقف الانتهاكات التركية
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

طالب الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي الحكومة العراقية باتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات التركية المتكررة و اراقة دماء العراقيين.

العالم - العراق

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