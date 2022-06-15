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حمزة عبدي بري رئيساً للحكومة الصومالية

حمزة عبدي بري رئيساً للحكومة الصومالية
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

عيّن رئيس الصومال حسن شيخ محمود، الأربعاء، حمزة عبدي بري رئيساً للوزراء.

العالم أفريقيا

قال شيخ محمود، في مؤتمر بالعاصمة مقديشو: إنه «وفقاً للمادة 90 من دستور البلاد فإنه تم تعيين حمزة بري رئيساً للوزراء».

وطلب شيخ محمود من مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي المصادقة على تعيين رئيس الوزراء الجديد فوراً، كما طلب من رئيس الوزراء الجديد أن يبدأ في تشكيل حكومة جديدة.

وسيقوم رئيس الوزراء الجديد حمزة عبدي بري بتقديم أعضاء حكومة جديدة إلى البرلمان للموافقة عليها، وأوصى شيخ محمود رئيس وزرائه الجديد بمنح الأولوية والاهتمام بالملفات ذات الأهمية القصوى، بما في ذلك الأمن والشؤون الإنسانية والمصالحة والتنمية المجتمعية ومكافحة الكوارث الطبيعية إضافة إلى تحسين العلاقات الخارجية.

وبري هو سياسي وأكاديمي من ولاية جوبالاند ونائب في البرلمان كما كان عضواً في حزب الرئيس حسن شيخ محمود.

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