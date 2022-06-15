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أوكرانيا تطلب قرضا من الإحتلال الإسرائيلي بقيمة نصف مليار دولار

أوكرانيا تطلب قرضا من الإحتلال الإسرائيلي بقيمة نصف مليار دولار
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

تقدمت الحكومة الأوكرانية، بطلب رسمي لقرض بقيمة نصف مليار دولار، ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد أن نفتالي بينيت يبحث الطلب.

العالم - فلسطين المحتلة

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة الأوكرانية قدمت طلبا رسميا للحكومة الإسرائيلية يقضي بالحصول على قرض بشروط، بقيمة 500 مليون دولار، بدعوى أن هذا القرض سيساهم في إعادة اقتصادها الذي تضرر بشدة خلال فترة الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأكدت الصحيفة العبرية أن يفغيني كورنيتشوك، السفير الأوكراني في تل أبيب قد تقدم بهذا الطلب إلى الحكومة الإسرائيلية، وأن مكتب نفتالي بينيت قد أخبره بأنه سيبحث الطلب.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوكرانيا ترى أن مبلغ الـ 500 مليون دولار ليس مبلغا كبيرا بالنسبة لحكومة تل أبيب، متمنية من تل أبيب ونفتالي بينيت دراسة هذا الطلب، بشكل إيجابي.

ولفتت الصحيفة إلى أن أوكرانيا قد تقدمت بطلبات مشابهة إلى أكثر من دولة حول العالم، منها اليابان بقرض قيمته 600 مليون دولار، ومن ألمانيا بقيمة 300 مليون يورو، وكندا 800 مليون دولار.

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أوكرانيا تطلب قرضا من الإحتلال الإسرائيلي بقيمة نصف مليار دولار

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