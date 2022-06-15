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هجوم تركي بالقذائف الصاروخية على ريفي اللاذقية وحلب

هجوم تركي بالقذائف الصاروخية على ريفي اللاذقية وحلب
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

اعتدت التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على منطقة كسب بريف اللاذقية الشمالي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية طفيفة.

العالم - سوريا

وذكر مراسل سانا أن الجماعات الإرهابية المدعومة من النظام التركي والمنتشرة بريفي اللاذقية الشمالي وإدلب الشمالي الغربي اعتدت مساء اليوم بقذيفتين صاروخيتين على المناطق السكنية في محيط مدينة كسب ما أدى إلى وقوع أضرار مادية طفيفة.

وتنتشر في ريفي إدلب الشمالي الغربي واللاذقية الشمالي مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم "جبهة النصرة" وتتلقى الدعم من النظام التركي وتعتدي بالقذائف على المناطق الآمنة ما يؤدي إلى وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار بممتلكاتهم والممتلكات العامة ولا سيما اندلاع الحرائق في مساحات واسعة في تلك المناطق.

كما قصفت القوات التركية، بعشرات القذائف محيط قريتي عون الدادات والمحسني شمال مدينة منبج بريف حلب، فيما اعلنت "قسد" إسقاط طائرة “دورن” تركية كانت تحلق في سماء قرية المحسني.

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هجوم تركي بالقذائف الصاروخية على ريفي اللاذقية وحلب

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