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مقتل صحفي یمني بانفجار استهدف سيارته في عدن

مقتل صحفي یمني بانفجار استهدف سيارته في عدن
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

قتل صحفي يمني تابع للوكالة اليابانية، مساء أمس الأربعاء، إثر انفجار استهدف سيارة يستقلها في محافظة عدن.

العالم - اليمن

واكد شهود عيان ومصادر اعلامية إن انفجارا ناتجا عن عبوة ناسفة استهدفت سيارة الصحفي “صابر نعمان الحيدري” الذي يعمل في الوكالة اليابانية أثناء مروره في طريق “التسعين” بمديرية المنصورة بمدينة عدن، ما أسفر عن مقتل الصحفي الحيدري على الفور وإصابة آخرين.

وأوضحت المصادر أن المعلومات الأولية تشير بأن عبوة لاصقة انفجرت بالسيارة، حيث لازال فريق التكنيك الجنائي وخبراء المتفجرات في موقع الحادث لجمع الاستدلالات ومعرفة المزيد عن طبيعة الانفجار.

يشار إلى أن المحافظات الجنوبية المحتلة تشهد انفلاتا أمنيا غير مسبوق، نتيجة الصراع الدائر بين المليشيات التابعة لتحالف العدوان.

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مقتل صحفي یمني بانفجار استهدف سيارته في عدن