القدس.. ليس من عيب فيهاسوى فرط الجمال

العالم - نبض السوشيال

الوسومات الفلسطينية جاءت في وقت أعلنت مجموعة هاكرز "عصا موسى" مساء أمسم الأربعاء، عن اختراق شبكة كهرباء الكيان الصهيوني، ونشرت مجموعة القراصنة هذه شريط فيديو عن عملية الاختراق في ملف مضغوط باللغتين الإنجليزية والعبرية، معلنة قولها "هذه مجرد بداية، من الآن فصاعداً، ستوجه إليكم صدمات لا يمكن تداركها، نحن سوف نعاقبكم. وإن الهدف واضح ومحدد ودقيق. هذا ليس سوى جزء صغير من سيطرتنا على شبكة الكهرباء لديكم.. قريبا سوف تغرقون في الظلام".

وسبق لمجموعة "عصا موسى" اختراق كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في شوارع الأراضي المحتلة وكاميرات شركات للأسلحة تابعة للكيان الصهيوني، ومن خلال مهاجمته لخوادم المعلومات الخاصة بشركات صهيونية قام باختراق ونشر الوثائق التي تم الحصول عليها مثل بطاقات الهوية وأوراق مكاتب المحامين وشيكات وتقارير مالية وغيرها.

ومن جملة ما اخترقته "عصا موسى" كاميرات شركة رافائيل التي تنشط في إنتاج الأسلحة العسكرية لجيش الاحتلال.

وكانت المجموعة قد نشرت سابقا في رسالة باللغتين العبرية والإنجليزية بعنوان "نحن نرى بأعينكم".. "نحن نراقبكم منذ سنوات، في كل لحظة وفي كل خطوة.. هذا جزء فقط من مراقبتنا لأنشطتكم من خلال وصولنا إلى كاميرات الدوائر المغلقة.. قلنا إننا سوف نستهدفكم مما لا يمكنكم تخيل ذلك".

كما انطلقت الوسومات اعلاه في وقت نشر فيه العنصريون الصهاينة رسما مثيرا للجدل على قميص جندي إسرائيلي يظهر "امرأة عربية حامل"، ويدعو الى قتلها وجنينها بطلقة واحدة.

ومن الواضح ان هذه القمصان منتشرة بين صفوف جنود الإحتلال الاسرائيلي حيث يظهر عليها رسم لامرأة عربية حامل وعلامة التصويب على الجنين وعبارة :"بتصويبة واحدة أقتل إثنين"!

كما جاءت الوسومات اعلاه في وقت لا زالت قوات الاحتلال الاسرائيلي تواصل سياسة هدم منازل الفلسطينيين، حيث تشهد مدينة القدس حاليا تصعيدا في هدم المنازل من بلدية الاحتلال الإسرائيلي، بدعوى البناء دون ترخيص، وقد هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء، منزلا، في حي واد الحمص ببلدة صور باهر، جنوب شرقي القدس المحتلة.

قال صاحب المنزل، محمد ربايعة إنه "تفاجأ بقوات الاحتلال تحاصر المنزل وتقتحمه دون سابق إنذار، وتخرج أفراد العائلة بالقوة"، مضيفا، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلية لم تسمح له ولعائلته بإخراج الأثاث والممتلكات الخاصة من المنزل قبل عملية الهدم، ما أدى لإتلاف محتوياته كافة"، موضحا انه "يعيش في المنزل، الذي تبلغ مساحته 50 مترا مربعا مع زوجته وطفلين، منذ 7 أعوام، وهو مكون من غرفة وصالة ومطبخ ودورة مياه".

نواصل الان في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) اهم التغريدات المشار اليها أعلاه (#معركة_الامعاء_الخاوية #جيش_فلسطين_الالكتروني #الحرية_لاحمد_مناصرة #فريق_ثوار_فلسطين #ثائرون_فلسطينيون #قروب_رواد_الاقصى #فريق_نبض_الأقصى #فريق_فرسان_الاقصى #FreeAhmadManasra) التي صدحت بها حناجر وأقلام الناشطين الفلسطينيين في "تويتر" حيث نبدأ مع حساب الناشطة الفلسطينية (نفيسة بهرا - Nafissa Bahra) التي قالت في تغريدتها:

الاحتلال يراوغ ويحتال ويتعمد إطالة مدة إضراب الأسرى حتى يصير وضعهم المأساوي حالة عادية بين الناس، إلا أننا له بالمرصاد.

#معركة_الامعاء_الخاوية

#FreeThemAll

#جيش_فلسطين_الالكتروني

#فريق_نبض_الأقصى

#فريق_فرسان_الاقصى

نشرت الناشطة الفلسطينية (بيم - ℛℰℰℳ ????) صورة (رسم تعبيري) للشاب الاسير احمد مناصرة وغردت تقول:

الحرية لاحمد مناصرة لا تنسون احمد جيش فلسطين الالكتروني فريق فرسان الاقصى

Don't forget Ahmad #FreeAhmadManasra #الحرية_لاحمد_مناصر #جيش_فلسطين_الالكتروني #فريق_فرسان_الاقصى

غرد حساب الناشطة الفلسطينية (فلسطينيـة غ͠ز͠آ͠و͠ي͠ة) قائلة:

وبرغم مشقّات العبورِ ثابتون وعلى جمر الرباط قابضون وإنّـا واللهِ لمنتصرون

#جيش_فلسطين_الالكتروني

#قروب_رواد_الاقصى

غرد حساب الناشط الفلسطيني (عبد اللطيف - abdellatef ) بنشره صورة رائعة للقدس الشريف وشاب فلسطيني يلقي التحية لقبة لالصخرة المباركة.

قُدسي كل ما فيها جميلٌ يُشتهى ! ما بها عيبٌ سِوى فرط الجمال

#القدس

#قروب_رواد_الاقصى