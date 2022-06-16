هاشتاغ.. عيد الحشد في العراق

العالم – هاشتاغ

وأقامت هيئة الحشد الشعبي احتفالا في الذكرى الثامنة لتأسيس الحشد.. وكانت هناك رسالة واضحة وصريحة ومباشرة من رئيس هيئة الحشد فالح الفياض.

"عيد الحشد" هاشتاغ سجل ترندنغ في العراق.. ومن ضمن التغريدات حول هذه المناسبة لدينا تغريدة من "قحطان سرحان" وفيها: كلمات صغيرة بفتوى من شيخ مؤمن متيقن بقوة وصلابة العراق الكامنة في قلوب رجاله شيبا وشبابا.. فتوى حررت العراق وحمت مقدساته وحافظت على مكوناته بجميع أطيافه.. نهديه أندى وأعطر التحايا.

"سجاد" أيضا علق: شكرا جزيلا لشهدائنا الأبرار ومقاتلينا في الحشد الشعبي المقدس.. بدمائكم الطاهرة حفضتم العراق وأهله.

أما "محمد حسين" فكتب: شكرا لمن أفتى. شكرا لمن لبى. شكرا لمن أسس. شكرا لمن جهز. شكرا لمن قاد.

وفي سياق حملة شكرا في عيد الحشد تداول الناشطون صورا كثيرة على مواقع التواصل منها صورة وفيها "من شباب العراق شكرا لصاحب الفتوى المرجع آية الله السيد علي السيستاني."

وفي صورة ثانية "من شباب العراق شكرا للسيد المستطاب قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي" وفي صورة أخيرة "من شباب العراق شكرا لقادة النصر العظماء الشهيدين الفريق قاسم سليماني والقائد أبو مهدي المهندس."

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