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هاشتاغ.. الإسرائيلي هوكشتاين يتوسط بين لبنان والاحتلال

الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

بيروت (العالم) 16‏/06‏/2022 – بعد وصول السفينة الإسرائيلية "إنرجين" للتنقيب عن الغاز في حقل كاريش اللبناني، والتحذيرات من رد لبناني قوي في حال بدء التنقيب، أرسلت الولايات المتحدة آموس هوكشتاين مبعوثها الخاص للمفاوضات غير المباشرة بين لبنان وكيان الإحتلال الإسرائيلي إلى بيروت.. وهوكشتاين للمناسبة هو جندي سابق في جيش الإحتلال الإسرائيلي.

العالم – هاشتاغ

أكثر من هاشتاغ ترندنغ في لبنان بعد زيارة هوكشتاين إلى بيروت.. فلدينا هنا تعليق من "يعقوب علوية" وفيه: هوكشتاين أيها الوسيط النزيه أخبرك أن الطيران الإسرائيلي المعادي يخرق جدار الصوت في الجنوب وتحديدا فوق صور أي فوق المنطقة المتنازع عليها، ما يعني أن كل وجودك لا يعنيه ويظن أن لديه فائض قوة يغنيه. أخبره أن وجودك أيضا لا يعنينا وأن لدينا قوة من الله، والمقاومة تغنينا.

"مهدي" أيضا علق: هوكشتاين ولد سنة ثلاثة وسبعين في فلسطين المحتلة، لأبوين يهوديين أميركيين، خدم في جيش الكيان بين سنتي 92 و95، وهو الوسيط الموثوق لدى لبنان بشأن ترسيم الحدود.. صدق المتنبي: فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.

أما "قاسم غريب" فغرد: جاء آموس هوكشتاين وفي يده فتات الغاز المصري والكهرباء الأردني والفيول العراقي كورقة ضغط.. ولبنان في يده أحمال تسعة حزيران وحاجة أوروبا الملحة للغاز كأوراق قوة.. هل استخدم لبنان نقاط قوته كما يجب؟ عساه يفعل.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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