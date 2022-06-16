هذا ما قاله رئيسي لرئيس البرلمان الارميني

العالم - ايران

ولفت "رئيسي" خلال استقباله مساء الاربعاء بطهران رئيس البرلمان الارميني "الن سيمونيان"، الى امكانيات وفرص تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات ومنها النقل والطاقة والصناعة وتوريد الخدمات الهندسية والفنية والزراعية.

كما نوه الى ان التعاون البرلماني القائم بين طهران ويريفان، يصب في مسار جهود توسيع العلاقات؛ داعيا لتعزيز دور لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة والارتقاء بمستوى التعاون الايراني الارميني باتخاذ خطوات عملانية في هذا الاطار.

واشار رئيس الجمهورية الى ان ايران تتمتع بمقومات جيوسياسية مرموقة من شأنها ان تخدم التنسيق الاقليمي وتعزز السلام والرفاه لشعوب المنطقة، بدءا من المحيط الهندي ومرورا بالخليج الفارسي والبحر الاسود وصولا الى اوروبا.

واكد بان سياسة الجمهورية الاسلامية مبنية على احترام سيادة و وحدة اراضي كافة الدول، قائلا : ايران تدعم جميع المبادرات التي تصب في سياق التعاون والحوار لتعزيز السلام والاستقرار بمشاركة بلدان المنطقة.

واستطرد رئيسي: نحن نعتقد بان الحوار بين الدول الاقليمية يشكل السبيل الوحيد لحل القضايا الراهنة، بينما تدخل الاجانب اذ لا يسهم في اصلاح شيء بل سيزيد الامور تعقيدا داخل المنطقة.

في المقابل، اكد رئيس البرلمان الارميني على حرص بلاده لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع ايران.

وقال "سيمونيان" خلال مباحثاته مع رئيس الجمهورية (امس) : ان ايران وارمينيا لديهما طاقات وفرص كثيرة لرفع مستوى التعاون بشتى المجالات.

كما اثنى على مواقف ايران البناءة حيال تطورات المنطقة، وقدم تقريرا حول اخر المستجدات في منطقة القوقاز؛ متطلعا بان تعزز الجمهورية الاسلامية حضورها وبرؤية مستقبلية في تطورات هذه المنطقة.