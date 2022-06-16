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5 أطعمة نباتية قد تختفي بسبب تغير المناخ

5 أطعمة نباتية قد تختفي بسبب تغير المناخ
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

يتوقع الخبراء القضاء التام على بعض المحاصيل المهمة نتيجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، في حين قد يصبح بعضها الآخر نادراً ومكلفاً، كالشوكولاتة والموز والأرز والقهوة والبطاطس، حسبما ذكرت مجلة "غرين كوين" الصادرة في هونغ كونغ.

العالم - منوعات

فمن الممكن القضاء على نبات الكاكاو تماماً بحلول عام 2050، كما توقعت دراسة حديثة صادرة عن جامعة أكستر البريطانية إمكانية القضاء على الموز بسبب الظروف المناخية المعاكسة بحلول العام نفسه.

وأفاد تقرير لمنظمة الغذاء والزراعة "الفاو" أن موارد المياه ستخف وتشح الأراضي لزراعة الأرز، لا سيما في آسيا، حيث يمكن أن تنخفض قابلية الأرض لزراعة محاصيل الأرز بأكثر من 50 % خلال القرن المقبل.

وأفاد عدد من الخبراء أن حبوب البن معرضة لخطر الانقراض. كما قد يضطر البشر إلى توديع أطباق البطاطس بسبب تغير المناخ.

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