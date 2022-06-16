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6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكّد نادي الأسير، اليوم الخميس، أنّ ستة أسرى في سجون الاحتلال يخوضون الإضراب عن الطعام لتحقيق مطالب متعددة.

العالم-فلسطين

وبيّن نادي الأسير في بيان له، أنّ المعتقل خليل عواودة مضرب عن الطعام منذ 106 أيام رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وهو محتجز في مستشفى "أساف هروفيه" بوضع صحي خطير، والمعتقل رائد ريان مضرب عن الطعام منذ 71 يومًا كذلك رفضًا لاعتقاله الإداريّ ويقبع في سجن "الرملة" بوضع صحي خطير، وإسنادًا لهما يواصل الأسير زكريا الزبيدي إضرابه عن الطعام لليوم 12 تواليا، حيث يقبع في زنازين سجن "أيلون- الرملة".

كما ويواصل الأسير عبد الله البرغوثي إضرابه عن الطعام لليوم السابع رفضًا لعزله الانفرادي في زنازين سجن "ريمون"، والأسير يعقوب غوادرة منذ (16) يومًا كذلك رفضًا لظروف عزله الصعبة والقاهرة في زنازين سجن "أوهليكدار" ومطالبًا باستعادة حقوقه التي سُلبت منه، والأسير محمد نواره شرع منذ الأمس مجددًا بإضراب عن الطعام رفضًا لاستمرار عزله المتواصل منذ (11) شهرًا، في زنازين سجن "ريمون".

قائمة بالأسرى المضربين عن الطعام:

1. المعتقل خليل عواودة 40 عامًا من بلدة / الخليل مضرب منذ 106 أيام رفضًا لاعتقاله الإداريّ يقبع في مستشفى "أساف هروفيه".

2. المعتقل رائد ريان 27 عامًا من بلدة بيت دقو / القدس مضرب منذ 71 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ يقبع في سجن "الرملة".

3. الأسير زكريا الزبيدي من مخيم جنين مضرب منذ 12 يومًا إسنادًا للمعتقلين خليل عواودة ورائد ريان يقبع في سجن "أيلون – الرملة".

4. الأسير عبد الله البرغوثي من رام الله، مضرب عن الطعام منذ سبعة أيام رفضًا لعزله المتواصل منذ نهاية أيار، وهو محكوم بالسّجن 67 مؤبدًا، حيث يواجه أطول مدة حكم في تاريخ الحركة الأسيرة.

5. الأسير يعقوب غوادرة من جنين، مضرب عن الطعام منذ (16) يومًا رفضًا لاستمرار عزله في ظروف قاهرة وصعبة في عزل "أوهليكدار"، وهو محكوم بالسّجن المؤبد مرتين و35 عامًا.

6. الأسير محمد نواره من رام الله مضرب عن الطعام منذ أمس الأول رفضًا لاستمرار عزله منذ 11 شهرًا في زنازين عزل "ريمون" وهو محكوم بالسّجن مدى الحياة.

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