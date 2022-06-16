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شاهد خفر السواحل الايراني يوقف قاربا يهرب الوقود

الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

استطاعت وحدة من خفر السواحل الايرانية في توقيف قارب صيد يقوم بتهريب الوقود الايراني.

العالم - ايران

وافادت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية، أن خفر السواحل الايراني قام بتوقيف قارب الصيد في الحدود البحرية الايرانية قرب حزيرة كيش (جنوب)، وفق القرار الذي اصدره المدعي العام لحزيرة كيش بهذا الصدد، وكان يحمل على متنه 90 الف ليتر من الغازولين لتهريبه الى الدول المجاورة.

وأشارت الوكالة الى أن خفر السواحل اعتقل قبطان القارب و5 من الملاحين.

الجدير بالذكر أن مقطع الفيديو أظهر صورا لسعي القارب الى تفريغ الغازولين من السفينة قبل وأثناء توقيفه في الوقت الذي كان يطلب فيه الخفر بالتوقف عن مواصلة الابحار.

يشار الى أن أسعار الوقود المنخفضة في ايران والتي تصل الى دون 10 سنتات للتر الواحد، يغري البعض الى تهريبه الى دول الجوار سواء برا أو بحرا.

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شاهد خفر السواحل الايراني يوقف قاربا يهرب الوقود

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