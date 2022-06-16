روسيا:نحن و أمريكا في بقعة ساخنة جدا من المواجهة

العالم-روسيا

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "الآن نحن (روسيا والولايات المتحدة الأمريكية) في بقعة ساخنة جدا من المواجهة".

يذكر أنه في يونيو الماضي، التقى رئيسا البلدين، فلاديمير بوتين وجو بايدن، في جنيف. ومع ذلك، الآن لا يوجد حوار على هذا النحو بين الدول، بحسب ما أكد بيسكوف لوكالة "سبوتنيك".

وأضاف بيسكوف: "على الرغم من بعض الآمال التي ظهرت بعد جنيف، رفضت الولايات المتحدة الاهتمام بمخاوفنا. رفضت الولايات المتحدة مناقشة قضية أمن روسيا، ورفضت مناقشة قضية عدم توسيع الناتو نحو حدودنا وعدم ضم الناتو لأوكرانيا، الأمر الذي أصبح من نواحٍ عديدة مثل الضغط على الزناد لحتمية العملية العسكرية الخاصة التي قررها رئيسنا وقائدنا الأعلى".

قالت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، إن واشنطن تنشر تقارير مزيفة حول استخدام موسكو للذخائر العنقودية في المعارك الدائرة في أوكرانيا، مشيرة إلى أنها في الوقت نفسه تتجاهل قصف المدنيين في دونيتسك من جانب كييف.

وأوضحت السفارة في منشور على تليغرام، أنه "انتشر التزييف بشأن استخدام القوات المسلحة الروسية للذخائر العنقودية ضد المدنيين في مدينة خاركيف، بينما هناك تجاهل كامل لقصف القوميين الأوكرانيين للمناطق السكنية في دونيتسك بأسلحة غربية".

واعتبرت السفارة الروسية أن المزاعم حول ارتكاب العسكريين الروس جرائم في أوكرانية، مجرد كذب.

وتابعت: "تحمي القوات المسلحة الروسية المدنيين في دونباس من النازيين"، موضحة أن الأخيرين مدعومين من الولايات المتحدة ودول أوروبية.