الجيش الروسي: استهداف طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في خاركوف

العالم-روسيا

جاء ذلك في إفادة صباحية للمتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي أضاف أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت أيضا صاروخا من طراز "توتشكا-أو" في جمهورية لوغانسك، و21 قذيفة من راجمات صواريخ "أوراغان" في مقاطعتي خيرسون وخاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

وأفاد كوناشيكوف بأن قوات الصواريخ والمدفعية الروسية قضت على أكثر من 200 عنصر من الفصائل القومية المتطرفة ودمرت عددا من المواقع والمعدات العسكرية بينها محطة للحرب الإلكترونية وثلاثة مستودعات و6 دبابات ومدرعات أخرى، وراجمة صواريخ من طراز "غراد".

وأشار المتحدث إلى أن القوات الجوية الروسية دمرت بصواريخ عالية الدقة موقعين لقيادة القوات الأوكرانية ومحطة حرب إلكترونية في منطقة خاركوف، كما دمر الطيران الروسي ثلاثة مراكز قيادة ومركزا لإصلاح وترميم المدرعات، ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "بوك-إم1"، فيما أدت الغارات الجوية إلى مقتل أكثر من 280 عنصر من الفصائل القومية الأوكرانية.

وبلغت حصيلة ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 204 طائرات، و131 مروحية، و1218 طائرة بدون طيار، و340 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و569 3 دبابة ومدرعة أخرى، و526 راجمة صواريخ، و1968 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و3647 مركبة عسكرية خاصة.