أمير عبد اللهيان يشيد بجهود العراق في تسهيل المحادثات الخاصة بحج الايرانيين

العالم - ايران

وحول العلاقات الايرانية السعودية قال أمير عبد اللهيان: "تقييمنا لجولة المحادثات الأخيرة في بغداد إيجابي وطهران ترحب بتنفيذ نتائج المباحثات بين البلدين".

وفي إشارة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الداخلية العراقي إلى طهران ، قال أمير عبد اللهيان إن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن حركة المرور البرية للزوار الايرانيين للعراق في المستقبل القريب ، بما في ذلك زيارة الأربعين ، مهمة، مشيرا بكرم ضيافة الشعب والحكومة العراقية للزوار الإيرانيين خلال أربعينية الامام الحسين عليه السلام، معربا عن أمله في الاسراع بفتح الحدود البرية بين البلدين.

وبخصوص مفاوضات الغاء الحظر عن ايران، أعرب أمير عبد اللهيان عن استغرابه للدعم الذي قدمته اميركا لاصدار قرار في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة ضد ايران في الوقت الذي كان فيه الطرفان الايراني والأميركي يتبادلان الرسائل عبر الوسيط الأوروبي، معتبرا أن الهدف من القرار هو أن ترغم واشنطن طهران على تقديم تنازلات.

وشدد وزير الخارجية الايراني على أن الاجراءات النووية التي أقدمت عليها ايران تأتي كرد على القرار الذي اصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من جانبه أعرب وزير الخارجية العراقي، عن ارتياحه للمحادثات الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية ، مؤكدا رغبة الحكومة العراقية في مواصلة الجهود في هذا الصدد ، والوصول الى محادثات مباشرة بين وزيري خارجية البلدين وعودة. العلاقات الى طبيعيتها.

كما أكد فؤاد حسين استعداد العراق لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن إعادة فتح الحدود البرية ونقل الزوار الايرانيين بما في ذلك زيارة الأربعين.