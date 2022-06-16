الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢
٠٢:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

أبناء محافظة صعدة يقدمون نموذجا متميزا عن التكاتف الاجتماعي

الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي أبناء محافظة صعدة يراكمون من مبادراتهم الذاتية لتقديم نموذج متميز عن التكاتف الاجتماعي وثمراته في مجال التعاون لانشاء مشاريع عامة كبناء الحواجز المائية وغيرها من المشاريع المقامة بجهود مجتمعية خالصة.

العالم - مراسلون

توجّه مجتمعي واع بأهمية المبادرات التي يسعى من خلالها ابناء المجتمع لتجاوز بعض من معاناتهم الناجمة عن العدوان وحصاره ووفق مدير ادارة الري والمنشآت المائية بمحافظة صعدة ( اسمه).

فان المبادرات المجتمعية لم تقتصر على بناء الحواجز المائية فحسب بل شملت فتح طرقات عامة ومد بعض مشاريع المياه الى القرى في الارياف داعيا لاستمرار مثل هذه المبادرات النابعة عن وعي الشعب بمؤامرات العدو التي تحطمت على صخرته.

شعب بمستوى التحديات وها هو بمبادراته المجتمعية يعكس للعالم مدى وعيه الكبير من خلال رفد للجيش ومساندته لحكومة الانقاذ الوطني باقامة الكثير من المشاريع الخدمية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

صفقات سرية لصالح شركات وهمية: الإمارات توسّع سيطرتها على النفط

العدوان يرتكب 83 خرقاً للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية

قتلى القاعدة وفضيحة المدافعين عن "الشرعية" في اليمن!

موجة الجفاف في اليمن تفاقم أزمة الجوع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لیبیا.. دعوة أممية لرئيس المجلس الأعلى للاجتماع برئيس مجلس النواب غدا في القاهرة

رئيسي : الشركات المعرفية تجسيد لشعار العام في البلاد

الاحتلال يحكم بسجن حارس الاقصى 'فادي عليان' 3 أعوام

شهداء وجرحى من الجيش السوري أثناء تفجير مخلفات للمجموعات المسلحة

بالفيديو.. أبناء محافظة صعدة يقدمون نموذجا متميزا عن التكاتف الاجتماعي

الرئيس الأسد: روسيا وسورية تخوضان معركة واحدة ضد عدو واحد