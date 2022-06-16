أبناء محافظة صعدة يقدمون نموذجا متميزا عن التكاتف الاجتماعي

العالم - مراسلون

توجّه مجتمعي واع بأهمية المبادرات التي يسعى من خلالها ابناء المجتمع لتجاوز بعض من معاناتهم الناجمة عن العدوان وحصاره ووفق مدير ادارة الري والمنشآت المائية بمحافظة صعدة ( اسمه).

فان المبادرات المجتمعية لم تقتصر على بناء الحواجز المائية فحسب بل شملت فتح طرقات عامة ومد بعض مشاريع المياه الى القرى في الارياف داعيا لاستمرار مثل هذه المبادرات النابعة عن وعي الشعب بمؤامرات العدو التي تحطمت على صخرته.



شعب بمستوى التحديات وها هو بمبادراته المجتمعية يعكس للعالم مدى وعيه الكبير من خلال رفد للجيش ومساندته لحكومة الانقاذ الوطني باقامة الكثير من المشاريع الخدمية.

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