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عمان.. هيثم بن طارق يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس الوزراء

عمان.. هيثم بن طارق يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس الوزراء
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

أفاد التلفزيون الرسمي العماني بأن سلطان البلاد، هيثم بن طارق، أصدر مرسوما، اليوم الخميس، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.

العالم-عمان

وأصدر السلطان هيثم بن طارق، اليوم الخميس، 12 مرسوما تضمنت إجراء تعديل وزاري وتشكيل مجلس أعلى للقضاء.

وتضمنت المراسيم إصدار نظام المحافظات وتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي، وتعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية إضافة إلى مرسوم سلطاني بتعيين محافظين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، يوم 4 يونيو/ حزيران، عن اكتشافات نفطية جديدة، مشيرة إلى أنها ستسهم في زيادة الإنتاج في السنوات المقبلة.

وحسب وكالة الأنباء العمانية، قال وزير الطاقة والمعادن الدكتور محمد بن حمد الرمحي، إن "لدى شركات النفط العاملة بسلطنة عُمان اكتشافات نفطية جديدة".

وأكد استمرار جهود وزارة الطاقة والمعادن في تطوير مجال الاستكشافات حتى يبقى إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية كما هو حاليا أو زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى أن احتياطي سلطنة عُمان من النفط الخام يبلغ حاليا 5.2 مليار برميل، فيما يبلغ احتياطي الغاز حوالي 24 تريليون قدم مكعب.

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