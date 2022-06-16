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السودان.. مسيرات احتجاجية إلى القصر الرئاسي لإسقاط 'الانقلاب'

السودان.. مسيرات احتجاجية إلى القصر الرئاسي لإسقاط 'الانقلاب'
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

دعت قوى سياسية في السودان إلى مسيرات احتجاجية تتجه إلى القصر الرئاسي لرفض ما أسمته "الانقلاب العسكري على مطالب الثوار"، واستعدادا لمليونية 30 يونيو المرتقبة.

العالم ـ السودان

ودعت لجان المقاومة إلى المشاركة فى مليونية تسير، اليوم الخميس، نحو القصر الرئاسي، بحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية.

وشددت على ضرورة الالتزام بالضوابط والسلمية وحددت مسارات المواكب، ومن المتوقع أن تصل المواكب ظهر اليوم إلى وسط الخرطوم.

وأعلن مكتب العمل الميداني لتنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم عن تسيير المليونية، وأوضح في تصريح مشترك وقعت عليه لجان أحياء بحري وتنسيقيات لجان المقاومة بمدينة الخرطوم وتنسيقية شرق النيل جنوب ولجان أحياء الحاج يوسف أن الموكب يهدف لإسقاط الانقلاب والسير نحو مليونية 30 يونيو المرتقبة.

وأعلنت تنسيقيات لجان مقاومة أم درمان الكبرى الخروج في مليونية اليوم إلى مقر البرلمان من أجل اسقاط الانقلاب.

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