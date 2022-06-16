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روسيا ترفع سقف العقوبات على أستراليا

روسيا ترفع سقف العقوبات على أستراليا
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس أن موسكو وسعت "القائمة السوداء" لأستراليا، لتشمل 121 شخصا إضافيا من ممثلي وكالات إنفاذ القانون ورجال الأعمال والصحفيين.

العالم - روسيا

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "ردا على تشديد العقوبات التي تفرضها الحكومة الأسترالية، والتي تنطبق على عدد متزايد من المواطنين الروس بمن فيهم المسؤولون وأفراد عائلاتهم، فضلا عن ممثلي قطاع الأعمال ووسائل الإعلام، تمت إضافة 121 أستراليا إلى قائمة الممنوعين من دخول (روسيا)، من كبار مسؤولي وكالات إنفاذ القانون ورجال الأعمال والخبراء والصحفيين الذين يصيغون أجندة معادية للروس في ذلك البلد".

وأوضح البيان أن الأشخاص المدرجين في "القائمة السوداء" يمنع دخولهم روسيا إلى أجل غير مسمى، وأضاف: "نظرا إلى أن كانبيرا الرسمية لا تعتزم التخلي عن مسارها المناهض لروسيا وتواصل فرض عقوبات جديدة، سيستمر العمل على تحديث قائمة الحظر الروسية".

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