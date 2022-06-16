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القوات الروسية تدخل المنطقة الصناعية "سيفيرودونيتسك"

القوات الروسية تدخل المنطقة الصناعية
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

قال أندريه ماروتشكو، الضابط في قوات منطقة لوغانسك، إن قواته دخلت برفقة الجيش الروسي إلى المنطقة الصناعية في سيفيرودونيتسك.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وأضاف: "وحداتنا، جنبا إلى جنب مع الوحدات الروسية، حصلت بالفعل على موطئ قدم في "برومكا" (المنطقة الصناعية) وأطلقت عملية خاصة فيها. بدأنا بالفعل في التحرك ببطء عبر المنطقة الصناعية وتنظيفها".

والمعارك من أجل سيفيرودونيتسك مستمرة منذ بداية شهر مايو/أيار. في الأسبوع الماضي، أعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو السيطرة الكاملة على المناطق السكنية في المدينة.

هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؛ ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية،

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