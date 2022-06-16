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مساعدة لتونس بـ162 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي

مساعدة لتونس بـ162 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أن الاتحاد الأوروبي قدم منحة مالية بقيمة 162 مليون يورو لدعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي بدأته الحكومة في عدد من المجالات كالحوكمة الاقتصادية وتحرير الاستثمار، والرفع من تنافسية الاقتصاد والتصدير، والانتقال الطاقي، والعدل.

العالم ـ تونس

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، وسفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو، حيث تضاف هذه المنحة إلى منحة سابقة تم صرفها في بداية شهر أبريل الماضي بقيمة قدرها 51 مليون يورو مخصصة لدعم قطاعات، التربية والإندماج الاجتماعي والتنمية الريفية.

وجدد الوزير التونسي، حرص بلاده على تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين والعمل على مزيد تطويرها وتنويعها في المرحلة القادمة.

من جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم تونس على جميع الأصعدة وتوفير المساندة الضرورية لإنجاح برامجها الإصلاحية حتى تتمكن من استعادة استقرار مختلف التوازنات الاقتصادية والمالية وتحقيق انتقال اقتصادي مستدام وناجع، فضلاً عن المساندة في تعزيز المكتسبات الديمقراطية المحققة في ضوء المسار السياسي الجاري.

وأعرب عن ارتياحه للنسق الجيد في تنفيذ مختلف برامج التعاون والاستعداد لتمكين تونس من الاستفادة من مختلف البرامج والآليات الأوروبية

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مساعدة لتونس بـ162 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي