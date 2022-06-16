أميركا تسرق مجددا النفط السوري وتنقله إلى شمال العراق

العالم - سوريا

وأفادت وكالة سانا نقلا عن مصادر محلية أن رتلاً مؤلفاً من 42 آلية اغلبها صهاريج محملة بالنفط وعدداً من الناقلات المغطاة ترافقها مدرعات للاحتلال الأمريكي توجهت اليوم من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وفي الرابع عشر من الشهر الماضي أخرج الاحتلال الأمريكي 70 آلية بينها عشرات الصهاريج المحملة بالنفط المسروق إلى قواعده في العراق.

وتسيطر قوات الاحتلال الأمريكي بالتواطؤ مع ميليشيا “قسد” على غالبية حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية وتعمل على تهريبه وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي.