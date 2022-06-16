الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢
٠٥:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

أميركا تسرق مجددا النفط السوري وتنقله إلى شمال العراق

أميركا تسرق مجددا النفط السوري وتنقله إلى شمال العراق
الخميس ١٦ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

نقلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً من عشرات الصهاريج المعبأة بالنفط المسروق من ريف الحسكة السوري إلى قواعدها في الأراضي العراقية.

العالم - سوريا

وأفادت وكالة سانا نقلا عن مصادر محلية أن رتلاً مؤلفاً من 42 آلية اغلبها صهاريج محملة بالنفط وعدداً من الناقلات المغطاة ترافقها مدرعات للاحتلال الأمريكي توجهت اليوم من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وفي الرابع عشر من الشهر الماضي أخرج الاحتلال الأمريكي 70 آلية بينها عشرات الصهاريج المحملة بالنفط المسروق إلى قواعده في العراق.

وتسيطر قوات الاحتلال الأمريكي بالتواطؤ مع ميليشيا “قسد” على غالبية حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية وتعمل على تهريبه وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي.

روابط ذات صلة

بالتفاصيل.. رصد دقيق لعملية الانزال الجوي الأمريكي شمال سوريا

عملية إنزال جوي لطائرات أمريكية بمدينة جرابلس في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصهاينة يعيشون حال انعدام الامن

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 16-06-2022

واشنطن تؤكد التزامها بإعادة فتح قنصليتها في القدس

أميركا تسرق مجددا النفط السوري وتنقله إلى شمال العراق

لافروف:  "هناك محاولات لجعل مولدوفا أوكرانيا ثانية"

كوريا الجنوبية وأميركا تعتزمان على تعزيز التعاون